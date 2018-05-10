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Sabah okula gidiyor, öğleden sonra seçim çalışması yapıyor

KONYA'da Ak Parti'den milletvekili aday adayı olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Batuhan Aşıcı (18), saban okula gidiyor, okulun ardından öğleden sonra da partiye giderek seçim çalışmalarında bulunuyor.  Milletvekili...

Sabah okula gidiyor, öğleden sonra seçim çalışması yapıyor
KONYA'da Ak Parti'den milletvekili aday adayı olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Batuhan Aşıcı (18), saban okula gidiyor, okulun ardından öğleden sonra da partiye giderek seçim çalışmalarında bulunuyor. 
Milletvekili seçilme yaşının yapılan anayasa değişikliğiyle 25'ten 18'e indirilmesinin ardından 24 Haziran'da yapılacak seçimler için genç aday adayları de partilere başvuruları yaptı. Konya'da da lise son sınıf öğrencisi Batuhan Aşçı, Ak Parti'den aday adayı oldu. Babası polis memuru olan Aşıcı, kendisine Fatih Sultan Mehmet'i örnek aldığını söyledi. Sabah okula giden Aşıcı,  okuldan çıktıktan sonra ise Ak Parti İl Başkanlığı'na giderek seçim çalışmalarını sürdürüyor.  OKUL, ÇALIŞMALARIMA ENGEL DEĞİL
Seçim çalışmalarının eğitimini engellemediğini ifade eden Batuhan Aşıcı, "Derslerime düzenli bir şekilde çalışıyorum. Okuldaki sınavlarımı aksatmadan giriyorum. Bunun yanında üniversite sınavlarına hazırlığımı da yine düzenli olarak sürdürüyorum. Deneme sınavlarımı da aksatmadan yapıyorum. Milletvekili aday adaylığı sürecinde de parti çalışmalarımı iyi bir şekilde yürütüyorum. İçimizde dava ve ilim aşkı olduğu için kendimde hiçbir şekilde zorlanma hissetmiyorum'' dedi. 
KENDİMİ DİNLENMİŞ HİSSEDİYORUM
Okuldan  sonra partiye gelerek teşkilat çalışmalarını yürüttüğünü belirten Aşıcı, "Sabah 7'de evden çıkıp okuluma gidiyorum.  8'de derslerim başlıyor. Okul çıkışı bir saat dinlendikten sonra teşkilata gelip çalışmalarımı yapıyorum. Bazen erken dönüyorum, bazen burada uzun süre kalıyorum. Hiçbir şekilde yorgunluk hissetmiyorum. Aksine kendimi dinlenmiş, hedefe ulaşmak için bir adım daha atmış hissediyorum" diye konuştu.
OKULDA DA ÇALIŞMALAR YAPIYORUM
Okulda ders aralarında öğretmenler ve okul arkadaşlarıyla da istişareler yaptığını ifade eden Batuhan Aşıcı, "18 yaşında bir aday olarak en başta benimle çok gururlanan oldu. Karşı çıkan olmadı. Özellikle gençler olarak bizim mecliste bir temsilcimiz olacak düşüncesiyle herkes çok mutlu oldu. Okul hiçbir şekilde engel değil. Okulda da ders aralarında öğretmenlerim ve arkadaşlarımla da istişareler yapıp, atacağım adımları planlıyorum" dedi.

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