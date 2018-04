Saadet Partisi'nin İzmir'de aday listeleri hazır

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - SAADET Partisi (SP) İzmir İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan, 30 ilçede teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Milletvekili ile belediye başkanı adaylarının listelerini hazırladıklarını belirten Hazırbulan, ilerleyen günlerde adayları kamuoyuna tanıtacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Haziran Pazar günü yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, siyasi partilileri harekete geçirdi. İzmir'de milletvekili ve belediye başkan adayları listelerinin hazırlandığını belirten SP İl Başkanı Hazırbulan, 30 ilçede teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı. Hazırbulan, "Bütün teşkilatlarımız hazır şekilde seçim ile ilgili altyapıyı tamamlamış bulunuyoruz. Üye çalışmaları anlamında, saha çalışmaları anlamında seçime her şekilde hazırız. Başarılı sonuç çıkaracağımızı da düşünüyorum" dedi.

İzmir'de yalnızca genel seçim için değil; yerel seçim için de hazırlıklı olduklarını vurgulayan Hazırbulan, hem belediye başkanlığı hem de milletvekilliği adaylığı çalışmalarını 6 aydır sürdürdüklerini kaydetti. Listede yer alan isimleri açıklamayan Hazırbulan, "İzmir'de birinci ve ikinci bölgede kimler aday olabilir, kimler seçilebilir, halkta teveccüh oluşturabilir. Tüm bunlara baktık, ayrıca gerek teşkilatımız içerisinde gerekse toplum nazarında saygısı, sevgisi olan, başarılara imza atmış kişileri listelerimize aldık. Kendileri ile görüşmeler yapıldı. Bundan sonra süreci daha da hızlandıracağız. İlerleyen günlerde adaylarımızı açıklayacağız" diye konuştu.

'YÜZDE 40- 43'LERDELER'

Bütün ilçelerde teşkilat üyelerinin hazır beklediğine değinen Başkan Hazırbulan, kapı kapı, köy köy dolaşacaklarını, herkese gideceklerini ve bundan sonra en çok da yerel medya ile sosyal medyayı aktif olarak kullanacaklarını söyledi. Erken seçimi zaten beklediklerini, bu nedenle de çalışmalara erkenden başladıklarını vurgulayan Hazırbulan, şunları söyledi:

"Erken seçimi beklediğimiz için teşkilatlarımızı sürekli diri tutuyorduk. Her an seçim olacakmış gibi çalışmalarımıza devam ettik. Erken seçimin gerekçesine bakmak lazım. AK Parti iktidarı, 1,5 yıllık süreyi bekleyemedi; çünkü ekonomi ciddi anlamda alarm vermeye başladı. Gerek adaletli bir sistemin oluşamaması gerek ekonomideki sıkıntılar gerekse şu anda mevcut milli eğitim politikaları ve dış politikalar belli bir noktaya getirdi. AK Parti'nin şu an eridiği anketlerde de aşikar şekilde ortaya çıkıyor. MHP ile birleşmelerine rağmen anketler yüzde 40- 43'leri gösteriyor. Bunun farkına vardılar. Bu nedenle bir an önce seçimi yapıp, 1,5 yılda tamamen erimeyi göze alamadılar."

'PARTİMİZİN YÜKSELMESİNİ İSTEMEDİ'

SP'nin çıkışının, AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız ettiğini savunan Başkan Hazırbulan, "Çünkü AK Parti biliyor ki kendisine en iyi muhalefeti yapacak, siyasi anlamda rakip olabilecek tek parti Saadet Partisi. Bunun bilincinde olduğu için partimizin yükselmesini, siyasette, kamuoyunda, basında daha fazla yer bulmasını istemedi. Bir an önce seçim yaparak, önümüzü kesmek istedi. İYİ Parti kuruldu; ancak şu an için seçimlere giremeyecek gibi görünüyor. Öyle de bir sıkıntı var. Erken seçim kararından toplum ciddi anlamda rahatsız. AK Parti tekrar kazanırsa ne değişecek? 16 yıldır yapmadıkları ne vardı ya da hangi yetki ellerinde yoktu da yapamadılar, kim dur dedi? Bunların hepsini şu anda seçmen sorguluyor" dedi.

FOTOĞRAFLI