Rusya’nın Ortadoğu politikası değerlendirildi

İSTANBUL, () İstinye Üniversitesi’nde gerçekleşen Rusya’nın Ortadoğu Politikası panelinin moderatörlüğünü yapan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Safi, Türkiye’nin Suriye'deki dik duruşunun Rusya’ya hem Suriye hem Doğu Akdeniz konusunda büyük kazanımlar sağladığını belirtti.

İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama Araştırma Merkezi (GÜVSAM) ve Rusya Ortadoğu Derneği tarafından düzenlenen panel, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve İstinye Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail SAFİ moderatörlüğünde Rusya Ortadoğu Derneği Başkanı Murat Sadıkzade, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve İstinye Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, GÜVSAM Yönetim Kurulu Üyesi ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel’in katılımıyla gerçekleşti.

"RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ 100 YIL ÖNCE BAŞLADI"

Türkiye ve Rusya arasındaki iyi ilişkilerin 100 sene önce Rusların emperyalistlerle mücadelesinde Türkiye'ye destek olmasıyla başladığını anlatan ve Cumhuriyet döneminde devam ettiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi İsmail Safi, günümüzde Rusya ve Türkiye ikili ilişkilerinin çok iyi seviyeye geldiğini söyledi. Rusya’nın yeni dönemin en büyük aktörlerinden biri olduğunu ancak tek başına tam etkili hale gelemeyeceğin altını çizen Safi, "Özellikle Suriye konusunda Rusya’yla ciddi iş birliklerimiz var. Hemen güneyimizde kurulmak istenen terör devletini engellerken Rusya’nın bize büyük yardımları oldu. Ancak unutmamak gerekir ki bu tek taraflı değil. Aynı şekilde Türkiye’nin de bölgedeki dik duruşu Rusya’ya Hem Suriye hem Doğu Akdeniz konusunda büyük kazanımlar sağladı" dedi.

"RUSYA ABD’NİN YAPTIĞI HATALARDAN DERS ALDI"

İstanbul’da böyle bir panelin gerçekleşmesinin çok önemli olduğunu çünkü Rusya’nın Ortadoğu politikasında Türkiye’nin önemli yer aldığını söyleyen Murat Sadıkzade, "2015 yılı itibari ile Rusya yeni bir Ortadoğu projesi oluşturdu ve bu planda Türkiye’nin çok büyük bir aktör olduğu ortada" dedi. İki ülke arasında çeşitli kriz anları olduğunu hatırlatanSadıkzade, "Şu an karşılıklı ilişkiler diyalog yoluyla aşılıyor veSuriye konusunda da olduğu gibi Rusya ve Türkiye ilişkileri üst düzeye taşınıyor. Rusya sadece Suriye konusunda değil, Arap dünyasıyla da İsrail krizini çözme konusunda rolünü arttırdı" ifadelerini kullandı. Rusya’nın Ortadoğu Politikasını bölgesel aktörlerin çıkarlarını göz önüne alarak diyalog yoluyla belirlediğinin altını çizen Sadıkzade, "Rusya, ABD’nin bölgede yaptığı hatalardan ders aldı ve Bölgenin en önemli aktörlerinden Türkiye’ye de danışarak politikasını belirledi. Ortadoğu Rusya için çok ince bir mevzu. Bölgedeki sınırların ve bağların inceliğinin farkında" yorumunda bulundu.

"ASKERİ YIĞINAKLA BÖLGEDE KALICI OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Tarihin zor zamanlarında Türklerin ve Rusların her zaman beraber olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, yaptığı sunumda Türkiye ve Rusya ilişkilerinin tarihini anlattı. Dünyanın en büyük ordularından birine sahip olan Rusya’nın Ortadoğu’da etkin hale geldiğini belirten Caşın, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Sovyetler zamanında ideolojik bir güce sahip olan Rusya’nın bugünkü en büyük gücü ise ekonomi. Rusya bölgedeki devletlerle olumlu diyaloglar kurarak ilerliyor.AncakSuriye sınırına yaptığı askeri yığınakla bölgede kalıcı olduğunu da gösterdi. Gerektiğinde askeri gücünü ortaya koymaktan çekinmeyeceğini de tüm dünyaya gösterdi. Akdeniz politikasına da geri dönen Rusya, Ortadoğu’daki gücünü ABD ile eşitlemeye başladı."

RUSLAR SON 517 YILDIR SADECE 29 YIL SAVAŞMAMIŞTIR

Rusya’nın tarihin hiçbir döneminde askeri zayıflığa tahammülü olmadığının altını çizen Doç. Dr. Fahri Erenel ise "Ruslar son 517 yıldır sadece 29 yıl savaşmamıştır. Sayın Putin’in de stratejisini güçlü devlet, güçlü ordu, güçlü ekonomi olarak belirlermiş durumda" diye konuştu. Rusya’nın hiçbir grubun veya devletin çıkarlarını korumak için Ortadoğu'da bulunmadığının altını çizen Erenel, "Rusya kendi varoluşunu garanti almak ve enerji yarışına dahil olmakiçin Ortadoğu’da bulunuyor.Bölgedeki savunması Akdeniz’den başlayan ve Ortadoğu’da büyük bir etki alanına sahip olan Rusya diğer tarafta Çin’le de ortak bir tatbikat gerçekleştirerek batıya mesaj verdi" sözleriyle Rusya’nın Suriye ve Doğu Akdeniz’deki rekabette önemli bir noktada yer aldığını vurguladı.