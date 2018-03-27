Rum Lider Anastasiadis: Türkiye'yi bölgede müttefik ülke olarak istiyoruz

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Anastasiadis, "Türkiye'yi bölgede müttefik ülke olarak istiyoruz, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına müdahale eden taraf olarak değil" dedi.

Rum Lider Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen 9'uncu Akdeniz Gaz Forumu'na katıldı. ABD'nin öncülüğünde düzenlenen forumda İsrail, Katar, Almanya ve Fransa'dan katılımcılar yer aldı. Doğu Akdeniz'deki doğal gazın önemine dikkat çekilen forumda Anastasiadis, "Türkiye'yi bölgede bir müttefik ülke olarak istiyoruz. Bunu samimiyetle söylüyorum. Buna önem veriyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına müdahale eden, sürekli sorun yaratan bir taraf olarak değil. Bunun için de en iyi yol, Kıbrıs sorunun çözülmesidir. Bu konuda ısrarlıyız. Şu anda ihtiyacımız olan ise uluslararası hukuk, AB kurallarına uygun politikalar geliştirilmesidir" diye konuştu.

'AB KARARLARI, TÜRKİYE'YE İLETİLDİ'

Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis, forumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Varna'da düzenlenen Türkiye- AB Zirvesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Doğu Akdeniz’deki her türlü gelişmede Kıbrıslı Türklerin de dikkate alınması gerektiğini söylediğini belirtti. Anastasiadis, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Rumlar gibi vatandaşımız olan Kıbrıslı Türklerin de hakları var; ama Türkiye, Avrupa'ya sağlanacak enerji merkezi olabilmek ve bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol etmek için Kıbrıslı Türkleri bahane ediyor" dedi.

Türkiye'nin üye olma sürecinin devam ettirilmesi için AB prensiplerini kabul etmesi gerektiğini savunan Rum Lider Anastasiadis, "Türkiye'nin, AB ilkelerine, uluslararası hukuka ve deniz hukukuna saygı göstermesi gerekir" diye konuştu. Anastasiadis, ayrıca AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, Türkiye'ye gerekli mesajları verdiğini de dile getirip, "AB kararları, Türkiye'ye iletildi" dedi.



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