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Rum Lider Anastasiadis: Garantör ülkelerle bağlarımızı keselim

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenecek Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi "Kıbrıs olarak garantör ülkelerle bağlarımızı keselim"...

Rum Lider Anastasiadis: Garantör ülkelerle bağlarımızı keselim

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenecek Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi "Kıbrıs olarak garantör ülkelerle bağlarımızı keselim" çağrısı yaptı. 
GKRY Lideri Anastasiadis, Rum basınında yer alan haberlere göre, Türkiye'nin Akdeniz'deki çalışmalarını 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi. Bir Rum gazetesinde 'Ankara’ya meydan okudu' başlığıyla yayımlanan habere göre, Anastasiadis, Türkiye’nin bugün yalnızca Kıbrıs konusuyla ilgili değil; diğer yükümlülükleriyle de karşı karşıya kalacağını öne sürdü. Anastasiadis, garantör ülkelerle olan her türlü bağın kesilmesi gerektiğini de savundu. 
Yunanistan’ın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklandığı günün kutlamalarında konuşan Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ve egemenliğinin tam anlamıyla sağlanacak çözümün bulunması için Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye ile yapıcı diyaloğa girmeye hazır olduklarını bildirdiklerini hatırlattı. "Bu hedefe ulaşılabilmesi için bizi tüm garantör ülkelerle bağlayan her türlü göbek bağının artık kesilmesi gerekir" diyen Anastasiadis, kararları Kıbrıslıların alması gerektiğini vurguladı. Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümünün, Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmasına, Türkiye’nin AB ve enerji konusundaki beklentilerinin karşılanmasına yardımcı olacağını dile getirdi. 
Öte yandan Rum basınına göre, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da Türkiye'nin, Ege'de ve Kıbrıs’taki 'yasa dışı' olarak nitelendirdiği faaliyetlerine son vermesini istedi. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ise herkesin uluslararası hukuk ile Avrupa hukukuna tam anlamıyla saygı duymasını gerektirdiğini belirtti.

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