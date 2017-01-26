Referandumda sandık başına seçmen sayısı en çok 415 olacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandumda bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 410-415 kişi olacağına karar verdi.

YSK'nın bigünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, köylerde seçmen sayısı 415'i aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabilecek.



YSK'nın Resmi Gazete'nin aynı sayısında yer alan diğer bir kararıyla da seçime katılma

yeterliliğini taşıyan siyasi partiler; Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olarak belirlendi.