Recep Akdağ: Meclis irade ortaya koyarsa idam gelebilir

BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, çocuk istismarına yönelik idam cezasının getirilmesi yönündeki açıklamalara ilişkin, "İdam meselesi neticede Meclisin anayasayı değiştirerek karar verebileceği bir husustur. Meclis böyle bir irade ortaya koyarsa, bu ceza da gelebilir, ama irade Meclisin iradesi olacaktır" dedi.

Ak Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu ve İbrahim Aydemir Meclis’te kayıt yaptırdı. Kayıt sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Recep Akdağ, yeni sistemle birlikte kendisinin de son başbakan yardımcılarından biri olduğunu söyledi. Akdağ, "Sayın Başbakanımızın söylediği gibi mutlaka çalışan herkesin hukuku korunur. Benim ondan hiçbir tereddüdüm yok. Detaylarını şu anda ben de bilmiyorum. Yeni sistemde de bizim çalışan bürokratlara, uzmanlara, müşavirlere ihtiyacımız olacak. Şu anda Başbakanlıkta çalışanların hakları açısından bir kayıp olmadan gelecekte de hizmetlerine ben bir şekilde devam edeceklerine inanıyorum. İlk kararname yayımlandı. Orada daha çok şekli birtakım değişiklikler var. Bütün hazırlıklar tamamlandığı için arada bir boşluk olmadan, yeminler yapıldıktan ve kabine kurulduktan sonra bunlar yoluna girecektir" diye konuştu.

Recep Akdağ, cinsel istismar tasarısı ve idam konusuna ilişkin de şunları söyledi:

"Elbette mesele sadece bir kanun yapmak değil. Bir acil eylem planı yaptık. Bu acil eylem planı, çocukların ve ailelerin eğitiminde bir şekilde başına bu sıkıntı gelen çocuk ve ailelerin ikincil örselenmeden korunması için alınacak tedbirlere kadar birçok tedbiri de içeriyor. Gerçekten ceza hukukumuzda hiç olmayan çok ağır cezalar da getirdik. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar ve hele hele bunun neticesinde çocuğun öldürülmesi söz konusuysa, zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk ele alacağı konulardan birisi olacaktır."

"İdam polemiği de bir yandan var ve çağrısı yapılıyor. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Recep Akdağ, hazırladıkları tasarıda Türk Ceza Kanunu'nda da hiç olmayan çok ağır müebbet cezalar da dahil olmak üzere birtakım hükümlerin bulduğunu anımsattı. Akdağ, "İdam meselesi neticede Meclisin anayasayı değiştirerek karar verebileceği bir husustur. Meclis böyle bir irade ortaya koyarsa bu ceza da gelebilir ama irade Meclis iradesi olacaktır."



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