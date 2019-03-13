Recep Akdağ: Az parayla çok büyük sağlık hizmetleri verdik

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, "Türkiye olarak az bir parayla çok büyük sağlık hizmetleri verdik" dedi.Eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yalova'ya geldi. Programına Yalova Valiliği'nden başlayan Akdağ, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak tarafından karşılandı.Daha sonra AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na geçen Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada Yalova’nın AK Belediyecilik hizmetleri ile tanışması gerektiğini söyledi. Akdağ, Türkiye’de az parayla büyük sağlık hizmetlerini hayata geçirdiklerini dile getirdi. Bu süre içerisinde CHP tarafından şehir hastanelerine karşı çıkıldığını belirten Akdağ, “Türkiye olarak az bir parayla çok büyük sağlık hizmetleri verdik. Biz milli gelirimizin sadece yüzde 4,5’ini sağlığa harcıyoruz. Bu ABD’de yüzde 17,5’in üzerinde. Avrupa’da OECD ortalaması ile yüzde 9’un üstünde. Bu kadar harcamayla bu kadar memnuniyetle yaşam süresinin bu kadar artmış olması zaten sistemimizin ne kadar doğru bir sistem olduğunu gösteriyor. Yarın Ankara’da bir şehir hastanesi açacağız. Bu kadar büyük hastane olur mu diyenler var. Yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin bakış açısını yansıtıyor ya da birtakım yandaşlarının. Düşünün şimdi kadın doğum hastanesi bir yerde, onkoloji hastanesi bir yerde, kalp hastanesi bir yerde. Bir kadın doğum hastasının bir hamilenin kanser hastası olduğunu düşünün. Aynı zamanda bir kalp probleminin olduğunu düşünün. Üç ayrı hastaneye gitmesi gerekiyor. O kadar zor ki. Bu hastane, birbirinden ayrı hastanelerin hastanın hastaneden çıkmadan birbiriyle irtibat kurabildiği bir mimariye sahip. Hastanenin içinde de biz vatandaşlarımızı sağlık çalışanlarımızı elektrikli golf araçlarıyla taşıyoruz. Bu konuda da mükemmel bir ortam sağlıyoruz. Ama buna da karşı çıktılar” dedi.'ZAYIFLATMAK ÜZERİNE SİYASET YAPILIR MI?'Muhaliflerin, rakiplerini zayıflatmak üzerine siyaset yaptığını savunan Akdağ, “CHP gerçekten bir gelenek olarak ‘karşı çıkma geleneği üzerine’ bina edilmiş. Köprü yaparsın karşı çıkarlar, otoyol yaparsın karşı çıkarlar, şehir hastanesi yaparsın karşı çıkarlar. Aile hekimliği oluşturup hekimi vatandaşın ayağına getirirsin karşı çıkarlar. Vatandaş da bunu bildiği için bu partiye yol vermiyor. İnşallah bir kere daha bu seçimlerde Cumhur İttifakı büyük bir muvaffakiyet yakalayacak. Şöyle bir idealleri var; Recep Tayyip Erdoğan’ı zayıflatalım, Cumhur İttifakı’nı zayıflatalım, zayıflatmak üzerine bir siyasi vizyon ortaya konabilir mi? Bakın Şişli’de konuşan bir HDP’li milletvekili yönetici şu ifadeyi kullandı; ‘Biz Kürdistan’da yani ülkenin güneyi ve güneydoğusunun bir kısmını kast ediyor muhtemelen, biz Kürdistan’ı kazanacağız, Batı’da da MHP ve AK Parti’yi zayıflatacağız’ diyor. Zayıflatmak üzerine siyaset mi yapılır? Konuşamazlar çünkü HDP dediğimiz parti aynı zamanda PKK’nın siyasi uzantısı konumuna gelmiştir. Senelerdir böyle götürüyorlar meseleyi. Milletimiz bunu gördü" diye konuştuFOTOĞRAFLI