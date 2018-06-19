Prof. Dr. Yılmaz: ABD ile Türkiye, Fırat’ın doğusunda da iş birliği yapmalı

Selin GÜRSEL / İSTANBUL , () - ABD ile Türkiye arasında 4 Haziranda varılan mutabakat üzerine Türk askerleri Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile Menbiç arasında kalan bölgede Amerikan askerleri ile devriye gezmeye başladı. Türkiye ve ABD'nin Menbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesi konusunda attığı ortak adımları değerlendiren Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Türkiye ve Amerika’nın bölücü terör örgütü ile mücadele konusunda daha geniş kapsamlı bir anlaşmayla sadece Suriye’nin, Menbiç’in batısında değil Fırat'ın doğusunda da ve Irak’ın kuzeyindeki gelişmelerde de iş birliği içerisinde olmalı“ dedi.

Türkiye’nin özellikle güney sınırlarındaki en büyük sorunun, bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın burada bir terör koridoru oluşturması olduğunu dile getiren İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Yılmaz, “Özellikle son yıllarda bu terör koridorunun oluşmasına Amerika Birleşik Devletleri’nin önce örtülü sonrasında Suriye’nin kuzeyindeki yapılanmayla açık destek verdiği görüldü. Tabii ki Türkiye’nin bu terör koridorunu yok etme gücü var. Ancak NATO’dan bir müttefiki ile karşı karşıya gelmesi doğru olmazdı” dedi.

“BU SİYASİ ALANDA DA BİR BAŞARI”

Son gelişmelerle birlikte Türkiye ile Amerika arasında bu konuyla ilgili olumlu adımlar atıldığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Bu adımları Türkiye açısından terörle mücadelede siyasi alanda bir sonuç almak bakımından bir başarı olarak kabul edebiliriz. Ancak bu iş birliği, bütün sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Türkiye ve Amerika’nın bölücü terör örgütü ile mücadele konusunda daha geniş ve kapsamlı bir anlaşmayla sadece Suriye’de Menbiç'te değil Fırat'ın doğusunda da ve Irak’ın kuzeyindeki gelişmelerde de iş birliği içerisinde olması iki ülkenin de çıkarına olacaktır. Özellikle son zamanlarda Kandil bölgesinde yürütülen operasyon haberleri de bunu teyit eder niteliktedir. Bu kapsamda Türkiye ile Amerika arasında terörle mücadele konusunda son zamanlarda daha yakın bir iş birliğinin gelişmiş olması iki ülkenin de çıkarınadır ” şeklinde konuştu.

"ABD İLE İŞ BİRLİĞİ BURAYLA SINIRLI KALMAMALI"

Amerika ile olan ilişkilerin sadece terör örgütü ile mücadele kapsamında kalmaması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, “Burada başlayan iş birliğinin Fırat’ın doğusunda ve Irak’ın kuzeyinde de devam etmesini istiyoruz. Bu ilişki Suriye’nin geleceği konusunda da bir ortak projeye dayanmalı, yani daha geniş bir perspektiften bu iş birliğinin Ortadoğu’nun geleceği ile ilgili konularda sürmesi gereklidir” dedi.