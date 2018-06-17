Polisler Bakan Soylu'nun babalar gününü pasta keserek kutladı

Gökhan ÇELİK, İSTANBUL,()

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sultangazi'de bulunan Gazi Kalekol Amirliği'ni ziyaret etti. Polislerle tek tek tokalaşıp bayramını kutlayan Soylu, burada yürütülen çalışmalarla ilgili yetkilerden bilgi aldı. Kalekolda bulunan bulunan emniyet personeli de pasta keserek Bakan Soylu'nun babalar gününü kutladı. Soylu da kalekolda bulunan polislere pasta ikram etti.

"ÇOK BÜYÜK BİR DESTEK İSTİYORUZ"

Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'daki seçim bölgesinde bazı adresleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Habibler Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu. Burada vatandaşlara seslenen Soylu, “Biz sadece 24 Haziran'da seçim kazanmak değil, başka bir şey istiyoruz. Önümüzdeki 5 yılda daha özgür bir Türkiye, daha güçlü Türkiye, daha kıymetli bir Türkiye, adımlarını yavaş atan değil, bütün dünyaya hızlı adım attığını gösteren güçlü bir Türkiye ve iktidar istiyoruz. O yüzden sizden çok büyük bir destek istiyoruz" dedi.

"CHP'LİLERE DE EŞİNİZ DOSTUNUZ VARSA SÖYLEYİN"

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini talep eden muhalefet parti liderlerine de seslenen Soylu, “Türkiye'yi kafası karışıklara teslim etmeyelim. Bakın soluğu Selahattin Demirtaş'ın yanında aldılar. Hapisten çıkmasını istediler. Kimler, Muharrem İnce. Kimler, Temel Karamollaoğlu. Ne diyor biliyor musunuz? Sanki başından 28 Şubat geçmemiş, sanki bunların hiçbirisini yaşamamış, sanki kendisine hiç hakaret etmemişler gibi yarrabi şükür deyip, CHP'nin şemşiyesi altına girmiş, yetmemiş bir de Selahattin Demirtaş hapisten çıksın diye kendi kampanyasından daha büyük bir kampanya yürütüyor. Diğer taraftan bir de Meral Akşener var. Milliyetçiyim kisvesi altında o da başka bir oyunun oyuncusu olmuş, o da Demirtaş hapisten çıksın istiyor. Peki 53 tane katledilen evladımızın, bugüne kadar şehit olan evlatlarımızın, gazilerimizin, orada dağa kaçırılan kız çocuklarımızın, orada sabahtan akşama kadar hayatı zehir edilenlerin hesabını bunlar bu dünyada ve öteki dünyada hesabını nasıl verecekler. Bu belediyeleri biz mi yönetiyorduk? Orada 93 tane teröre destek veren, terörün ve PKK'nın şubeliğini yapan belediyeleri biz mi yönetiyorduk? Hayır bunlar yönetiyordu" diye konuştu.

Bakan Soylu konuşmasının devamında, “Bilmenizi istiyorum CHP'lilere de eşiniz dostunuz varsa söyleyin. Çok büyük bir tezgahın içinde düştüler. Türkiye'nin şu anda huzur ve demokrasi ortamını, PKK'yı şımartarak, onu koltuğunun altına alarak bugüne kadar yapmış olduğumuz terörle mücadeleye büyük bir zarar veriyorlar. Onları şımartıp, tekrar palazlandırmaya çalışıyorlar. Ama bilesiniz ne yaparlarsa yapsınlar. Biz sadece onları uyarıyoruz. Bu günaha ortak olmayın. CHP'li kardeşlerimize PKK'yı yeniden palazlandırmaya ortak olmayın diye uyarıyoruz. Yoksa kim siyasete şiddet ve terör karıştırırsa bilin ki kafasını ezeriz" ifadelerini kullandı.

KALEKOLDA PASTA KESTİLER

Soylu, daha sonra Gazi Kalekol Amirliği'ni ziyaret etti. Polislerle tek tek tokalaşıp bayramını kutlayan Soylu, burada yürütülen çalışmalarla ilgili yetkilerden bilgi aldı. Bu sırada kalekolda bulunan bulunan emniyet personeli de pasta keserek Bakan Soylu'nun babalar gününü kutladı. Polislerle birlikte pasta kesen Soylu, kalekolda bulunan polislere pasta ikram etti.

(fotoğraflı)