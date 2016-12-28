PKK'nın 3 ay önce kaçırdığı 13 yaşındaki kız, Şemdinli'de teslim oldu

HAKKARİ, () - PKK Terör örgütü tarafından 3 ay önce kaçırıldığı belirtilen 13 yaşındaki kız , Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamadaşöyle denildi:

"Bölücü terör örgütünün faaliyet gösterdiği kırsal alandan kaçan 13 yaşındaki kız çocuğu 3 ay önce bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığını, 3 aydır örgütte olduğunu beyan ederek 27.12.2016 günü saat 17.00 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

