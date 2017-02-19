Perinçek: Referandumda çıkacak 'hayır' AKP’yi de kurtaracak

KARS, () - VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 16 Nisanda yapılacak referandumdan 'hayır' oyu çıkacağını ve bu sayede iktidar yüküyle ezilen Ak Parti'nin de kurtulacağını söyledi.

Kars Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen kongreye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Kars Belediyesi eski Başkanı Tuncay Mutluer, CHP Kars İl Başkanı Mustafa Aras, Vatan Partisi Kars İl Başkanı Muharrem Yerli ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğ Perinçek, Türkiye’nin geçmişten günümüze gelinceye kadar geçirdiği evreler başta olmak üzere 16 Nisan’da yapılacak olan referandum, terör olaylarına değindi. Türkiye'nin 1980’de başlayan 'borçlanma ve bölünme döneminin' 2014 baharında Silivri duvarlarının yıkılmasıyla son bulduğunu kaydeden Perinçek, şunları söyledi:

"Yıkılan o duvarları Kenan Evrenler, Turgut Özallar, Tansu Çillerler, Fethullah Gülenler ve Tayyip Erdoğanlar örmüştü. Borç almanın faizi, bölünmeyi kabul etmekti. Türkiye, önce bölünmeyi reddetti. PKK’yı hendeklere gömdü. FETÖ’yü devlet ve toplum içinden temizliyor ve Fırat Kalkanı harekatıyla ABD koridoruna girdi. Ordumuz orada da başarılar kazanarak hedefe ilerliyor. Lamı cimi yok, yobaz terör örgütü ve bölücü terör örgütü bastırılacak. Özetle Türkiye, Atlantik zincirlerini kırıyor ve Avrasya’daki bağımsız başı dik konumuna yerleşiyor. Bu sürecin yükselen partisi, Vatan Partisi’dir. 2016 yılı Vatan Partisi yılı oldu. 2017’de bu süreç hızlanarak devam ediyor. Diyarbakır’da ve diğer Güneydoğu il ve ilçelerimizde Parti örgütlerimiz yenileniyor ve halka önderlik edecek yeteneğe kavuşuyor. Özellikle AKP’den ve HDP’den katılan halk önderleriyle güçlü örgütler kuruyoruz."

Diğer partilerden Vatan Partisi’ne katılımların olduğunu ve bu katılımlarla iktidar yürüdüklerini söyleyen Perinçek, "MHP, CHP, AKP, sol örgütler ve her kesimden öncüler Vatan Partisi’nde işbaşı yapıyor. Daha önce MHP’de ve HDP’de yer almış halk önderlerinin Vatan Partisi saflarında vatanseverlikte birleşmeleri, Türkiye’nin ufkunun açıldığını gösteriyor.

Vatan Partisi, Türkiye’yi önce kendi örgütlü bünyesinde birleştiriyor. İktidar yürüyüşü dememizin nedeni bu. Çünkü artık Türkiye'nin iktidar formülü değişmiştir. Düne kadar borçlandıranlar ve bölenler iktidar oluyordu. Artık birleştirenler ve üretim ekonomisini kuracak olanlar iktidar olacak. Vatan Partisi, Türkiye’nin makus talihini yenme mücadelesinde öne çıkmıştır. Türkiye, umut yıllarına girmektedir, çözüm yıllarına girmektedir. Bu süreç Türkiye’nin birikimi ve dinamikleri sayesinde AKP iktidarının son yıllarında başladı. Türkiye AKP iktidarını artık sırtında taşımayacaktır. Bütün olgular bunu gösteriyor. AKP yönetimi de kendileri için sonbaharın geldiğini görüyorlar."

Konuşmasının sonunda 16 Nisan’da gerçekleşecek referandumda 'hayır' çıkacağını belirten Perinçek, bu 'hayır' oylarının Türkiye'nin önünü açacağını, Ak Parti'nin de kurtarıcısı olacağını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI