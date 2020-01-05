istanbul escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Perinçek: Kasım Süleymani, insanlığın şehidi

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğru Perinçek, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili konuştu. Perinçek, "İran devleti ve milletinin Devrim Muhafızları Ordusu'nun...

POLİTİKA 05.01.2020, 14:18
Perinçek: Kasım Süleymani, insanlığın şehidi
VATAN Partisi Genel Başkanı Doğru Perinçek, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili konuştu. Perinçek, "İran devleti ve milletinin Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Komutanı, değerli arkadaşımız Kasım Süleymani'nin ABD tarafından katledilmesi, demire demirin cevabıdır. Karşılıklı demirler, karşılıklı çelikler. Bizim şehidimiz Kasım Süleymani; aynı zamanda insanlığın, Batı Asya'nın, İran'ın şehidi" dedi.
Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın 11'inci Olağan Soner Polat Kurultayı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğru Perinçek'in katılımıyla Kültürpark'ta gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Doğu Perinçek, dünyada dengelerin değiştiğini, ekonomide artık Yeni Asya ülkelerinin söz sahibi olduğunu belirterek, şunları söyledi: 
"Artık Yeni Asya çağı, yeni bir uygarlık. Emperyalizmin, kapitalizmin, insan ile doğa arasındaki ilişkilerin berbat edildiği, insanlar arasındaki ilişkilere, zulüm, haksızlık getirdiği dönemin artık arkada kalmaya başladığını görüyoruz. Asya çağı, daha toplumcu, daha hümanist ve daha özgür bir çağ. Özlemlerimizin gündeme geleceği bir döneme giriyoruz. Önümüzde çelik irade var, kararlılıklar, ısrarlar var. Çağ değişiklikleri öyle kolay olmuyor. Doğu Akdeniz'e baktığımız zaman İzmir, Doğu Akdeniz'in kıyısında. Suların ısındığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail eksenli tehditler, namlular İzmir'imize dönmüş. Antalya, İskenderun'a dönmüş. Karşıda ABD ve İsrail gibi büyük devletler var. Akdeniz kıyılarına düşmanlarımız bakıp duruyor. Böyle bir döneme giriyoruz. Bu dönemlerden Türk milletinin nasıl çıktığını biliyoruz. Biz demircilerin milletiyiz. Bize tarihte 'Demirciler' adını takmışlar. Türk tarihi atın ve demirin tarihi. O nedenle önümüzdeki dönemde demirci Türk milletinin dönemi olacak. Bizim en büyük en son demircimiz Mustafa Kemal Atatürk. Onun programı şimdi Türkiye'nin önüne ışık tutuyor."
'BÖLGE HAKLARININ VE İNSANLIĞIN ŞEHİDİ'
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili ise Perinçek, şöyle konuştu: 
"4 gün önce İran devleti ve milletinin Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Komutanı, değerli candaşımız, arkadaşımız Kasım Süleymani'nin ABD tarafından katledilmesi, demire demirin cevabıdır. Karşılıklı demirler, karşılıklı çelikler. Bizim şehidimiz Kasım Süleymani, aynı zamanda insanlığın, Batı Asya'nın, İran'ın şehidi. Can dostumuz İran ve Türk milleti ile bütün bölge haklarının ve insanlığın şehidi. Ateşe, ateşle cevap. Amerika o cevabı almıştır. Hem de bütün Batı Asya'dan almıştır ve alacaktır. Kasım Süleymani'yi, Amerika başkanının emriyle o terör eylemi ile şehit eden Amerika, o cevabı da alacak. Kasım Süleymani'yi saygı ile buradan anıyoruz ve İran milletine İzmir Kurultayı'nda selamlarımızı gönderiyoruz. Libya'da durum aynı. Burada da bir insanlık cepheli oluştu. Bir tarafta Amerika'nın, Suudi Arabistan'ın desteklediği güçler var. Onun karşısında da Libya milletinin birliğini temsil eden ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dostu olan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da yasal olarak kabul edilen yönetim var. Orada insanlık ile Amerika emperyalizmi arasında bir mücadele var. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki karşılıklı iddialaşmanın tarafı olan bir cephe var. Yalnız Libya'da değil Kırım, Azerbaycan, Karabağ, Ege, Suriye'nin kuzeyinden, Karadeniz'den Umman Denizi'ne bir cephe oluştu. Bu cephede tek tek durumları ele almak yanıltıcı."
Dünyada oluşan cepheleşmede Türk devletinin, tarihi yerinde olduğunu vurgulayan Perinçek, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu tek cepheyi anlaması, kavraması ve bu tek cephede tutarlı, bütünlüklü siyasetler izlemesi geleceğimiz bakımından son derece önemli. Piyonlarını üzerimize süren Amerika. Hedef belli, tehdidin kaynağı belli. Burada Türk milletinin, Türk devletinin kafasını karıştıran, geçmişten kalan, 2014 yılından önce kalan bir takım tortular var. Bizim partimizde de var" dedi. 
'TÜRK MİLLETİ ONLARA GEÇİT VERMEDİ VE VERMEYECEK'
Doğu Perinçek, konuşmasında CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bir kuvvet var; CHP eksenli. Bunlar kötümserlikten, karamsarlıktan başka negatiflikten başka muhaliflikte başka bir şey yaymıyorlar. Türkiye'yi yönetme gibi bir iddiaları yok, olmaz da. Amerika ordusu gelir, o meşhur 'Millennium Challenge 2002' tatbikatındaki senaryoya göre Ankara'yı ele geçirir. O zaman CHP, yeni parti, onlarla birlikte olan HDP, onun kuyruğuna katılan SP. Onları getirir, Irak'ta olduğu gibi koltuklara oturtur. Öyle bir senaryonun gerçekçi olan hiçbir tarafı yok. İktidar olma şansı yok. Türk milleti onlara geçit vermedi ve vermeyecekler. Hayalleri bıraksınlar, akıllarını başlarına toplasınlar. CHP önderli merkezli Amerikan projeleri, Doğu Akdeniz'de Türkiye yenilecek, Karadeniz'de yenilecek. Güneydoğu'da, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yenilecek. Bu cephelerde Amerika kazanacak. Bu beyefendileri getirip Ankara'da koltuklara oturtacak. Bu hayal bile değil. Böyle bir senaryo yok" diye konuştu. 
Kurultayda daha sonra seçime geçildi. Mevcut İl Başkanı Rifat Mutlu'nun yeniden aday olduğu kurultay, delegelerin oy kullanması ile son buldu.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 05 Ocak 2020
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:15
İkindi 15:36
Akşam 17:57
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 20 58
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 21 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 18 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Levante 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 19 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
izmir escort