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Perinçek: Iğdır, ABD projesini yerle bir etmenin merkezi

VaATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Iğdır'da yaptığı konuşmada "Iğdır, ABD Projesini yerle bir etmenin merkezi" dedi. Iğdır'da 4 Haziran'da yapılacak il Genel Meclisi seçimlerine Vatan Partisi olarak katılacaklarını belirten...

Perinçek: Iğdır, ABD projesini yerle bir etmenin merkezi
VaATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Iğdır'da yaptığı konuşmada "Iğdır, ABD Projesini yerle bir etmenin merkezi" dedi.
Iğdır'da 4 Haziran'da yapılacak il Genel Meclisi seçimlerine Vatan Partisi olarak katılacaklarını belirten Doğu Perinçek'in Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlediği miting, elektrik kesintisi nedeniyle bir saat geçikmeli başladı. Konuşmasına kurulan jeneratörle başlayan Perinçek, Vatan Partisi'nin niçin Iğdır'a önem verdiği konusunda şunları söyledi:
"Haritaya bakın. Iğdır Türkiye'nin Azerbaycan'a uzanan eli, gönlü. Can Azarbaycan'la buradan el ele veriyoruz. Iğdır önemli çünkü buradan komşumuz İran'la beraber oluyoruz. Dahası var. Iğdır 'ipek yolu' üzerinde. Bu önemini düşman da biliyor. ABD dikkat ediniz Suriye'nin kuzeyinden başlayıp Diyarbakır, Batman üzerinden Iğdır'a Kars'a Ardahan'a kadar ikinci İsrail kurmak istiyor. 'Kürdistan' demiyorum. Kürt bizim Kürdümüz. Kürdün ismini lekelemiyorum. Ama ABD'nin projesini görüyorsunuz. Silah veriyor. İncirlik'ten kalkan uçaklarla bölücü terörü destekliyor. Amaç komşularımızla aramıza girmek, ipek yolunu kesmek. Asya'ya Çin'e bağlayan ticaret yollarına kama gibi girmek. Peki biz bu ABD projesini nasıl yerle bir edeceğiz. Iğdır, bu ABD projesini yerle bir etmenin merkezi. Çürüteceğiz toprağın altına gömeceğiz bu projeyi. İkinci İsrail Devleti kurulmasına Iğdır'dan izin vermeyeceğiz."
ABD'nin Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmesine izin vermeyeceklerine dikkati çeken Doğu Perinçek, "İran bizim kardeşimiz, dostumuz. Serbest ticaret yapacağız, sınırları kaldıracağız. Azerbaycan'la aramızdaki yolları kesemezsin Ey Amerikan eşkıyası. Türkiye'nin Rusya'yla olan anlaşmazlıklarının ortadan kaldırılmasında Vatan Partisi heyetlerinin çok önemli rolü oldu.Dağlık  Karabağ'daki işgal sona erene kadar canımızla kanımızla Azerbaycan'ın yanındayız" diye konuştu. 
Doğu Perinçek, AK Parti iktidarının sonunun geldiğini ileri sürdü. Perinçek, iktidarı şöyle eleştirdi:
"Göreceksiniz önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Tayyip Erdoğan kazanamayacak. Millet meclisi seçiminde AKP çoğunluğu kazanamayacak. Halk oylamasının sonuçlarına bakın. Aldıkları oy yüzde civarında. Bu oyla cumhurbaşkanlığı kazanılamaz. Biz burada elektrik kesen bir belediye kurmayacağız. Bütün partilere elektrik veren bir belediye olacak. Herkes özgürce konuşacak. Herkesi özgürleştiren bir halk yönetimi burada oluşturacağız." 

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