banner314

banner325

Son Dakika

Parçalanmış aile çocukları 'Mavi Balina' oyununa meyilli

CUMHURBAŞKANLIĞI Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyon raporunda 150 çocuğun intiharı ile bağlantılı olduğu belirtilen 'Mavi Balina’ oyunu ile...

POLİTİKA 14.11.2019, 09:39
Parçalanmış aile çocukları 'Mavi Balina' oyununa meyilli
CUMHURBAŞKANLIĞI Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyon raporunda 150 çocuğun intiharı ile bağlantılı olduğu belirtilen 'Mavi Balina’ oyunu ile ilgili, "Parçalanmış aile çocukları, psikotik açıdan sıkıntılı, depresyona meyilli, sosyal hayattan dışlanmış, kendisini topluma kabul ettirmekte zorlanmış, akademik başarısı düşük  gençler bu oyuna meyilli" dedi.
TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'nda toplantılara katılarak, teknoloji bağımlılığı konusunda sunumlar yapan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 'Mavi Balina' oyunu oynayan gençlerin ortak özelliklerini 'ya anlattı. Prof. Dr. Ünüvar, artık her işin teknoloji kullanılarak yapıldığını, internetin fırsat penceresinden bakıldığında çok önemli olduğunu; ancak diğer taraftan risklerinin de bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Ünüvar, "Gerçekten bir anda dünyayı sizin ayağınıza getiriyor, diğer taraftan özellikle çocuk ve gençler için dünyalarını başlarına geçirebilecek bir risk teşkil ediyor. Mavi Balina çok tartışılan bir oyun. Bu oyunun sahibi şu anda hapiste; ama o oyun gençleri ağına düşürmeye devam ediyor" dedi.
'HERKES AĞA DÜŞMÜYOR'
Prof. Dr. Ünüvar, bunu sadece bir teknoloji ve oyun bağımlısı olarak görmenin yanlış olduğunu kaydederek, "Zira o oyunda 50 günde 50 komut veriliyor. Herkes o ağa düşmüyor. Örneğin bir çocuk bir arama motorunda intihar ile ilgili bir araştırma yapmış diyelim, teknolojik iz bırakmış. Psikotik açıdan sıkıntılı, depresyona meyilli, hele hele beraberinde ailesi parçalanmışsa, sosyal hayattan dışlanmışsa, kendisini topluma kabul ettirmekte zorlanıyorsa, akademik başarısı düşükse, kötü bir arkadaş çevresi varsa, bütün bunlar birleştiği zaman onlar için uygun bir vasat oluşmuş oluyor. Ve önce ona oltalama yolu ile bir mesaj gidiyor. Daha sonra kimlik bilgileri verildikten sonra adeta robotlaşmaya doğru giden bir eğilim söz konusu oluyor. Dolayısıyla 50'nci günde artık intihar etmesi isteniyor. Maalesef Türkiye’de de çocuk ve ergen psikyatrist kongresinde sunulan resmi bir rapor. 150 civarında bu oyundan dolayı ölüm gerçekleştiği iddia ediliyor" diye konuştu.
'HEDEF HALİNE GELMİŞ OLUYORLAR'
Bilim adamlarına göre 'Mavi Balina' ve buna benzer oyunları oynayan gençlerin üç grupta toplandığını belirten Prof. Dr. Ünüvar, şöyle konuştu:
"Bir; depresyonu var; ama oyun oynama isteği de var. Yani ikisi birleşmiş. Bir diğeri, o oyuna liderlik yapma yani o oyunu yönlendirme amaçlı fikri olan kişiler. Üçüncüsü de belli başlıklar var; '50 günde 50 komut' diye. O başlıklara yorum yaparak takipçisini artırmaya eğilimli kişiler. Bunlar, sosyal etkenler birleştiğinde istenmeyen o durum bir profil ortaya çıkıyor. 'Kendine zarar verme davranışı' diye bir kavram var, herkeste olmuyor. Özellikle yine depresyon, can sıkıntısı, madde bağımlısı gibi gençlerde görülüyor. Türkiye’de yapılan bir çalışmada 'yüzde 21 civarında kendisine zarar verebilir' diye bir rapor var. Dünyada ise yüzde 10  ile 15 arasında bir rakam var. Kendine zarar veren kişilerle, eğilimli yapılar bir araya gelince o oyunun kurucuları tarafından adeta hedef haline gelmiş oluyorlar. Ailelerin bilinç yapısı da çok önemli, gece yarısı verilen komutlar, yapmadığın zaman da tehdit var. Öbür taraftan bu girdabın içeresinden seni çekip çıkaran bir el varsa kurtuluyorsun."
'BAĞIMLILIK AİLE VE TOPLUMLA ALAKALI'
Söz konusu 150 kişi ile ilgili bilimsel çalışmaların olduğunu aktaran Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Akranlarla büyümüş ebeveynlerin, ekranlarla büyüyen çocukları anlaması zor. Çocuklar akrandan ziyade ekranla büyüyor. Ebeveynlerin, 'okulda öğretmen, sokakta polisler çocuklarımızı korusun' anlayışından vazgeçmeleri lazım. Kendilerinin de çocukları ile kaliteli teknoloji dışında ilişki kurmaları gerekiyor. Köy ve şehirli olmakla da alakalı değil. Sosyoloji ve psikolojik durumla alakalı bir bağımlılık, bu bağımlılık aile ve toplumla daha çok alakalı. Parçalanmış aile çocuklarının, bu oyunlarla karşılaştıkları zaman o zorluklarla baş etme becerilerini kazanmamış olmaları da önemli bir etken" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
16°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:44
Öğle 12:54
İkindi 15:29
Akşam 17:53
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6