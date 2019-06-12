Paçacı: Hayati meseleleri bırakıp İstanbul seçimine odaklandılar

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Ülkemizin İstanbul seçimlerine sıkıştırılmış olması, en hafif tabiri ile iktidarın beceriksizliği ve işbilmezliğinin eseridir. Ülkeyi yönetmekten sorumlu makamlar bütün hayati meseleleri bırakmış, 81 ilden biri olan İstanbul ilinin seçimine odaklanmışlardır" dedi.İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Paçacı, Türkiye'nin İstanbul seçimlerine kilitlendiğini ancak ekonomide alarm zilleri çaldığını öne sürdü. Paçacı, Türkiye ilk kez, 'slumpflasyon' ile tanıştığını kaydederek, "Geçmişte enflasyon ve resesyonu yaşayan ekonomimiz, AK Parti döneminde ilk kez slumpflasyonu yaşamaktadır. Slumpflasyon, kısaca 'enflasyon içerisinde küçülme' demektir. Son iki çeyrekte büyüme -3 ve -2.6 ile negatife dönüşmüş, aynı dönemde faizler yüzde 30'un, enflasyon ise yüzde 20'nin üstüne çıkmıştır. İşsizlik oranı yüzde 25 ile rekor kırarken, her üç gençten biri işsiz kalmıştır" dedi.'BECERİKSİZLİĞİ VE İŞBİLMEZLİĞİNİN ESERİDİR'Paçacı, Türkiye'de siyasal sistem ve demokrasiyle ilgili bir kargaşa yaşandığını, ayrıca sınır dışında da ülke güvenliğini yakından ilgilendiren, kaygı verici gelişmeler olduğunu belirtti. Paçacı, "Doğu Akdeniz'de savaş tamtamları çalmakta, Irak'ın kuzey bölgesinde ve Suriye'de Mehmetçiklerimiz teröristler tarafından şehit edilmekte, Ege adaları ve Balkanlarda sular ısınmaktadır. Türkiye bu konulara dikkatini yoğunlaştırması gerekirken, iktidarın ihtirasları neticesinde, hala daha İstanbul seçimlerini konuşmaya devam etmektedir. Ülkemizin İstanbul seçimlerine sıkıştırılmış olması, en hafif tabiri ile iktidarın beceriksizliği ve işbilmezliğinin eseridir. Ülkeyi yönetmekten sorumlu makamlar bütün hayati meseleleri bırakmış, 81 ilden biri olan İstanbul ilinin seçimine odaklanmışlardır" diye konuştu.'KARAMOLLAOĞLU'NA BÜYÜK AYIP YAPILMIŞTIR'Paçacı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun isminin başına 'terör' ifadesi eklenerek, pasaportunun yenilenmediği iddialarının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: "Sayın Temel Karamollaoğlu'na büyük ayıp yapılmıştır. Bu ayıp sadece Karamollaoğlu'na değil ona gönül veren çok büyük bir kitleye de yapılmıştır. Temel Karamollaoğlu bir siyasi partinin genel başkanıdır. Cumhurbaşkanı adayı olmuştur ve isminin karşısında 'terör' kelimesinin bulunması ve pasaportunun talep ettiği tarihte kendisine verilmemiş olması maalesef İçişleri Bakanlığımızın çalışma şartlarını ile esaslarını ortaya koyan acı bir tablodur. Bu bir skandaldır. İçişleri Bakanlığı'nın başta bakan olmak üzere siyasallaşan bu teşkilatın yapmış olduğu bu yanlışlık da bir sürpriz değildir. Çünkü İçişleri Bakanlığı aslında siyasallaşmaması gereken en önemli bakanlıklardan biridir. Ama görüyoruz ki; seçim dönemlerinde İçişleri Bakanı siyaset sahnesinde görünüp toplumda ayrışmaya sebep olan davranış ve demeçlerde bulunmaktadır. Bu son derece yanlış bir yaklaşımdır."'BİNALİ YILDIRIM'IN ARKASINDAN DESTEĞİNİ ÇEKMİŞ GÖRÜNÜYOR'Paçacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın arkasından desteğini çektiğini iddia ederek, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanı daha önce 32 ilçede miting yapacağını söylemiştir. Ama öyle görünüyor ki, herhangi bir yerde miting yapmayacak. Sayın Binalı Yıldırım'ın arkasından desteğini çekmiş görünüyor. Sayın Erdoğan adaylara katkı sağlamak üzere yanlarında olurdu ama öyle görünüyor ki, adayların yanında olması o adaylara zarar veren bir konuma gelmiştir. Bu da seçim sonuçlarını ciddi şekilde etkileyecek bir tavırdır."

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