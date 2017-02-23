Öztürk Yılmaz: Suriye konusu AKP'nin yumuşan karnıdır

Nursima KESKİN / ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ilişkin "Suriye konusu AKP'nin yumuşak karnıdır. Şimdi AKP oportünist bir yaklaşımla vatandaşlık vermek istiyor. Yedirdik, içirdik, bari vatandaş yapalım da oy kullansınlar diyorlar. Bu hayra alamet değildir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Barzani'nin Türkiye'ye yapacağı ziyareti değerlendirdi. Öztürk Yılmaz “Biz AKP'nin her seçim öncesinde Barzani'yi ülkemize davet edip bölgedeki Kürt oylarını devşirmek istediğini biliyoruz. Biz umuyoruz ki AKP'nin evet kampanyasını başlatacağı bir dönemde Sayın Barzani' nin ziyareti iç politikaya yönelik bir stratejiye dönüştürülmez. Böyle bir dönemde her ne surette olursa olsun kamuoyunu etkileyebilecek söylem ve eylemlerden memnuniyet duymayacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu uyarımızı umuyorum sayın konuk da dikkate alır ve AKP'nin seçim kampanyasına konu olmaz" diye konuştu.

Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ilişkin Öztürk Yılmaz şöyle dedi: "Suriye konusu AKP'nin yumuşak karnıdır. Hata yaptı. İnsanları yerinden yurdundan etti. Gelin gelin diye onları Türkiye' ye aldı. Sonra göçü kontrol edemedi. 2 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'nin şehirlerine dağılmış durumda. Türkiye'nin güvenliği yerle bir edilmiş durumda. Şimdi AKP oportünist bir yaklaşımla vatandaşlık vermek istiyor. Yedirdik, içirdik, bari vatandaş yapalım da oy kullansınlar diyorlar. Bu hayra alamet değildir. E o zaman işe yarasınlar, AKP'ye oy kullandıralım hikayesi. Bu yanlıştır. Kime vatandaşlık verildiğini, nasıl verildiğini bilemiyoruz. Bazılarına vatandaşlık verildiği duyumları geliyor. Bu konu AKP'nin yumuşak karnıdır. Çünkü savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Siz 25 milyar dolar 78 milyonun vergisini alıp harcadınız. şimdi işe yarasınalar diyorlar. Türkiye' nin ulusal güvenliği siyasi hesaplara heba edilemez"