Özlem Öztekin Vural: Adalar’a huzurevi yapacağız

İSTANBUL, () – AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar'da bir huzurevi yapmak istediğini açıkladı. Vural, “Zamanında Adalar'da yaşamış, sonra gitmiş, ancak tekrar dönmek ve son dönemlerini burada geçirmek isteyenler var” dedi.

Adalar'ın silüetini olumlu yönde etkileyecek, çevreci projeleri olduğunu belirten AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar'da bir huzurevi yapmak istediğini açıkladı. Vural, "STK'ları destekleyecek hazırlıklarımız var. Zamanında Adalar'da yaşamış, sonra gitmiş, ancak tekrar dönmek ve son dönemlerini burada geçirmek isteyenler var. Bu talebe sıcak bakıyorum. Ulaşım anketlerde en ciddi problem olarak karşımıza çıkıyor. Bunun faytonlarla ilgili ayağını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Akülüler ve bisikletlerle ilgili çalışmalarımız herkesi memnun edecek yönde sürüyor” dedi.

Adalar’ı boş bir tuvale benzeten Vural, “Çalıştıkça renklendirirsiniz. Yapacak çok iş var. Geçmişte çözülmemiş, biriken sorunlar var. Adalar'da yaşamak keyifli olmalı ve ada sakinlerine ayrıcalıklı oldukları hissettirilmeli. Adalar'ı marka haline getirmek istiyorum" diye konuştu.

“HERKES MUTLU VE HUZURLU BİR HAYAT SÜRECEK”

Gençlerin artık Adalar'da yaşamak istemediğini vurgulayan AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Gençlerimizin sosyal hayatları yok, burada yaşamakla gelecekle ilgili planları da yok. Gençler Adalar’dan gittiği için yaşlı nüfus artış gösteriyor. Bu insanların sağlık problemleri var. Yaşlılarımızın da bir sosyal hayatları yok. Biz onların farklı bir sosyal hayatı olması için bir takım çalışmalar yapmak istiyoruz. Yaz-kış burası canlanınca Adalar’ımız da şenlenir. Yaşlılarımızda emekliliklerini daha tatlı geçirir, mutlu ve huzurlu bir hayat sürerler" dedi.

“ESNAF 12 AY ÇALIŞABİLMELİ”

Esnafın 5 ay çalışıp 9 ay para ödediği için şikâyetçi olduğunu belirten Vural, "Bende bir esnaf çocuğuyum. Bu duruma çok üzülüyorum. Eskiden esnaf 12 ay iş yapıyordu. Yıllar geçtikçe, tablo şuanki hale geldi. Esnafımız 3 ay çalışıp 9 ay boşta kalıyor. Esnafın artık 12 ay çalışabilmesi gerekiyor. Adalar’ın en az 9 ay iş yapması lazım. Belediyecilik tecrübemizle bunu yapacak vizyon bizde var. Planımız esnafın yükünü azaltmak yönünde" dedi.

ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL HAKKINDA

1978'de İstanbul-Adalar'da doğan Özlem Öztekin Vural, aslen Ordu-Mesudiye'lidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı'nda Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı.2007'de Adalar İlçe Başkanlığı'na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Özlem Öztekin Vural, 5. Olağan Kongre’de yeniden İl Yönetim Kurulu’na seçildi ve yeniden Sekreterya Birim Başkanlığı görevini üstlendi. Vural, 2018’de tekrar Adalar AK Parti İlçe Başkanlığı’na seçildi.31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, Ak Parti'den Adalar Belediye Başkan Adayı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Vural, evli ve 1 kız çocuğu annesidir.