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Özlem Öztekin Vural açıkladı: Adalar'a akülü faytonlar geliyor

İSTANBUL, () - AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar'a akülü faytonlar getireceklerini, proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, yerel seçim çalışmalarına...

Özlem Öztekin Vural açıkladı: Adalar'a akülü faytonlar geliyor

İSTANBUL, () - AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Adalar'a akülü faytonlar getireceklerini, proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Akülü fayton projeleri olduğunu açıklayan Vural, " İlk önce Büyükada’daki faytonlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Sadece nostaljik düzeyde fayton olacak. Akülü bir fayton projemiz var. Faytoncularla sürekli iletişim halindeyiz, çözüm üretiyoruz" dedi.

Proje için faytoncularla iletişim halinde olduklarını söyleyen Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, "Adalar’a gelen turistin birçoğu atlı faytona binmek için geliyor. Atlı fayton Adalar turizminin bir parçası ama son zamanlarda yaşanan doğal olmayan at ölümleri arttı. Burgazada’da 21, Büyükada’da 227, Heybeliada’da ise 30 tane fayton var. Heybeliada ve Burgazada'da doğal olmayan at ölümü çok az. Büyükada’da ise bu sayı çok fazla. Heybeliada ve Burgazada’yı şu an ikinci plana aldık. Ulaşım master planında adım adım ilerlemekte fayda görüyoruz. İlk önce Büyükada’daki faytonlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Akülü bir fayton projemiz var. Bununla ilgili detaylarını faytoncularla konuşuyoruz" diye konuştu.

DÜZENLİ VETERİNER HİZMETİ

Nostaljik faytonlardaki atların bakımını düzenli bir şekilde veteriner kontrolü ile yapacaklarını ifade eden Vural, "7 gün 24 saat hizmet veren projemizle hayvan zulmüne artık dur diyeceğiz. Doğal olmayan at ölümlerimi engelleyeceğiz. Adalar’da yetersiz olan hayvan barınağımızı düzenleyip, daha hijyenik olmasını sağlayacağız" dedi.

“BİR ADALI OLARAK HALKIMI EN İYİ BEN ANLARIM”

Planladıkları projelerle alt gelir grubunda bulunan vatandaşlara da ulaşıp refah seviyelerini artırmak istediklerini söyleyen Vural, “Biz sadece halkımız için çalışıyoruz. Bir Adalı olarak buradaki insanların durumlarını en iyi şekilde anlıyorum. Sizi dışarıdan herhangi biri değil, ben anlarım. Hep beraber olursak, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok” ifadelerini kullandı.

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