Özhaseki: Yerli ve milli Deniz Baykal'ı FETÖ operasyonuyla aldılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Eskiden Deniz Baykal döneminde bir siyasetleri vardı. Cumhuriyet ve laiklik üzerine bir siyaset yapılıyordu. Soyut kavramlar üzerinden ülkenin tehlikede olduğuna işaret edilirdi. Kılıçdaroğlu ile beraber yeni bir dönem başladı. Orada bir FETÖ operasyonu oldu ve bunu hepimiz biliyoruz. FETÖ operasyonuyla aldılar Deniz Baykal'ı. Yerli ve milli olan insanı aldılar, bir kenara koydular. Onun yerine birisini getirdiler. Her şeye müsait bir adam" dedi.Afyonkarahisar'da bir termal otelde AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı' yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlık yaptığı programa, Çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere 13 şehirden gelen 155 belediye başkanı, il genel meclis başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanları katıldı. Cuma günü başlayan toplantı yarın sona erecek.'7 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILDI'Programda konuşan Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan kişi sayısının 7 bin olduğunu söyledi. Özhaseki, "İnsaf. Ne istiyorsunuz çalışan insanlardan? İçlerinde 15- 20 yıldır çalışanlar var. Sabah mesaj geliyor telefonlarımıza, 'Ben şu belediyede, şu vaziyetteyim. Beni işten attılar, Allah rızası için yardım edin' diyor. 7 bin kişi. Sendika değiştirmeye zorluyorlar. Tam 24 bin kişi sendika değiştirdi. Ne oldu ya, insanların görüşleri mi değişti birkaç ay içerisinde? Gece rüyalarına ak sakallı ihtiyarlar mı girdi, 'Çıkın o sendikadan mı' dediler? Hepiniz biliyorsunuz değil mi, niye bu sendika değişimi olduğunu? Baştan söylüyorlar. 'İşten atarız' diyorlar. Siz seçim öncesinde namus sözü, şeref sözü vermiştiniz. Ne oldu namusa ve şerefe, bu kadar mı ayağa düştü? 'Hiç kimse işinden olmayacak' diye bağıra bağıra söylemiştiniz. Hem Kılıçdaroğlu, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne oldu arkadaşlar ya, el insaf ya. Bunların genel siyaseti yalan oldu. Bunu herkes bilsin. Bakın bunu her yerde ilan edin" dedi.'HER SÖYLEDİĞİ YALAN'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ operasyonu ile genel başkan olduğunu söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:"Eskiden Deniz Baykal döneminde bir siyasetleri vardı. Cumhuriyet ve laiklik üzerine bir siyaset yapılıyordu. Soyut kavramlar üzerinden ülkenin tehlikede olduğuna işaret edilirdi. Kılıçdaroğlu ile yeni bir dönem başladı. Orada bir FETÖ operasyonu oldu ve bunu hepimiz biliyoruz. FETÖ operasyonuyla aldılar Deniz Baykal'ı. Yerli ve milli olan insanı aldılar bir kenara koydular. Onun yerine birisini getirdiler. Her şeye müsait bir adam. Onunla birlikte o kavramları bıraktılar ve baştan sona yalan üzerine kurulu bir düzen kurdular. Belediye başkanlığı seçimleri yaklaşırken Kılıçdaroğlu tam 3 ay boyunca benim adımı meydanlarda vererek gezdi. Yemin ediyorum her söylediği yalan."'HER BİRİNİN 10 AYRI SORUŞTURMASI VAR'Konuşmasında görevden alınarak yerlerine kayyum atanan Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediye başkanlarına değinen Özhaseki, "Bir başka parti daha var HDP. Çok değişik isimlerle kuruluyor, açılıyor ve yeni isimler veriliyor. Fakat HDP deyince neyi kastettiğimi herkes anlıyor. Bunların da zaten belediyecilikte gözleri yok. Öyle bir dertleri de yok. Bunların gözleri başka yerde. Seçimler bitti. Bunlar yeniden havaya girdi. Bunlar daha öncesinde olan biteni yaşanmamış gibi aynı yerden başladılar. 3 tane büyükşehir belediye başkanına İçişleri Bakanlığımız görevden el çektirdi. Yerine de valilerimize başkan vekili olarak mührü teslim etti. Buradaki birinci suçlama, 'silahlı terör örgütü kurmak veya üye olmak.' İkinci suçlama 'suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak.' Üçüncü suçlama ise 'görevi kötüye kullanmak.' Bunların hepsi suç. Bu konuda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı için 9 tane soruşturma ve kovuşturma açılmış. Mardin Büyükşehir Belediyesi için 6 tane açılmış. Van için de 7 tane. Her biri hakkında da İçişleri Bakanlığı 3'er tane soruşturma açmış, toplamda 31 tane soruşturma ve kovuşturma var. Bunlar ömürlerinde bir kez olsun PKK'ya hain veya cani demediler. Terörü lanetliyoruz. Onlardan gelen söz ise şu; biz barıştan yanayız. Silahlardan el çektirilsin, silahları bıraksın. Ya bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Yine söylüyorum; bir kez bile olsun PKK'yı lanetleyen bir sözlerini duymadım" diye konuştu.'İYİ NİYETLİ OLUN'Konuşmasının son bölümünde belediye başkanlarını vatandaşlara karşı iyi niyetli olmaya davet eden Mehmet Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tecrübeli belediye başkanlarımız var. Başarının sırrı nedir? Ben de düşündüm bunu. Birincisi iyi niyettir. Siz de diyeceksiniz ki 'Hepimiz iyi niyetliyiz. Ne var ki bunda' diyeceksiniz. İhale yapıyorsunuz, kim alacak diye aklınızdan geçiyor mu? Geçiyorsa arkadaşlar iyi niyetli değilsiniz. Ahmet veya Mehmet alsın diye veya bizim partiye yakın, yardım eder diye bir isim aklınızdan geçiyorsa ve gayret ediyorsanız vallahi de billahi de iyi niyetli değilsiniz. En düşük fiyattan kim alır, en iyi kim yapar diye düşüneceksiniz. İyi niyet böyle bir şey arkadaşlar. Burası beytülmal, bizim malımız değil. Arkadaşlar iyi niyet, iyi niyet, iyi niyet. Sadece ihaleyi söyledim. Bunun dışındakiler için de hep iyi niyet. Allah rızası için gayret etmeliyiz."