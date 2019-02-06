Özhaseki: Taksicilerin önünde set olmaya devam edeceğim

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, trafik cezaları konusunda taksicilerin sıkıntılarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü söyledi. Özhaseki, "Sizlerin önünde set olmaya devam edeceğim. Zaten siz kurallara harfiyen uyarsınız. Bu işi bir ahi kültürüyle yapıyorsunuz, ama size gelecek bir felaket varsa, onun önünde durmak benim hakkım" dedi.AK Partili Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ Kültür Sarayı'nda taksici esnafıyla bir araya geldi. Programda Özhaseki'ye Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (ANKESOB) Mehmet Yiğiner ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ihaleleri internetten canlı yayımladığını hatırlatan Özhaseki, "Millet bilsin bunu, saklanacak bir şey yok ki. Saklayan adamın niyeti bozuk zaten, saklamasın kimse bunu. Senelerce böyle yaptım. Ayrılırken hemşehrilerimize 'hakkınızı helal edin' dedim. Helal etmeyen varsa kapı açık, hakkı olduğunu iddia eden varsa gelsin, onunla helalleşelim. Üç gün bekledim, helalleşerek ayrıldım. Hemşehrilerimize sordum, 'bu şehrin geldiğim zamanki haliyle şimdiki hali arasında dağlar kadar fark var mı', var. Bugün için 'Paris’te olup da bizde olmayan bir tek şeyi söyleyin' dedim. Çok şükür bunu da söyleyemediler" dedi.'ZATEN SİZ KURALLARA HARFİYEN UYARSINIZ'Ankara'da taksilerle ilgili karar alacağı zaman istişare etmeden hiçbir iş yapmayacağını vurgulayan AK Partili Özhaseki, şöyle konuştu:"Biz kültürüne hakimiz. 'Asla ben' dememek için gayret ederim. Akşam oturup, sabah karar verilen işten hayır gelmez. Taksi duraklarının bir kısmı yenilenmemiş, bunu yapmak bizim işimiz. Bunu söylüyorum ama zamanında yaptığım için çok rahat söylüyorum, vaat olarak almayın. Trafik cezalarında şikayetçiyiz, İçişleri Bakanımızla görüştüm, devam edeceğim. Sizlerin önünde set olmaya devam edeceğim. Zaten siz kurallara harfiyen uyarsınız. Bu işi bir ahi kültürüyle yapıyorsunuz, ama size gelecek bir felaket varsa onun önünde de durmak benim hakkım."'KIZILAY HERKESİN'Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın Kızılay projesine tepki gösterdi. Mansur Yavaş'ın, 'taksiciler Kızılay'a girmeyecek' dediğini söyleyen Özhaseki, şunları söyledi:"Niye girmiyormuş, 'modern şehirlerde girmezmiş.' Hiç ömründe sen şehircilik kitabı okudun mu? Hiç ömründe modern şehirlere girdin mi? Ağzı olan konuşuyor şimdi. Kamu işi yapan arkadaşlarım, taşıma işi yapan arkadaşlarım, buradaki yolcularını götürürken merkeze girmemesi mümkün olur mu? Ne yapacaksınız? İki kilometre geride bırakacaksınız öyle mi? Nasıl gelecek adam oraya? Şehir merkezlerini rahatlatmanın yolları vardır, bu mühendislik bilimidir ve zaten Belediye Başkanlığı yapanlar bunu bilerek hareket ederler. Hiçbir şeyi bilmeden konuşarak kimseyi rahatsız etmenin alemi yok. O Kızılay herkesin, başta taksici esnafının, o arkadaşların da kullanması lazım."'İŞLER İYİYE GİDERSE HERKESİN GİDİYOR'Taksicilerin araçlarını yenilemesi için uygulanan ÖTV indiriminin uzatılacağı sinyalini veren Özhaseki, "Taksici esnafı arkadaşlarımızın bir kısmı taksilerini ÖTV’den dolayı yeniledi, büyük kısmı yenileyemediler. Özellikle yurt dışından yapılan operasyonlarda dövizin dalgalanması neticesinde birçok kesim etkilendi. İşler iyiye giderse herkesin gidiyor, kötüye giderse herkesin kötüleşiyor. Böyle bir ortamda, 'Sayın Cumhurbaşkanım bu işi uzatmamız lazım, uygun bir vadeye yaymamız lazım, arkadaşlarımızın işi yoluna girdiğinde herkes yeniler zaten. Niye eski taksiyle hizmet etsin ki?' dedim. 'Tamam o zaman siz çalışın bana getirin' dedi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde bunu açıklayacak."

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