Özhaseki: Taksicilerin önünde set olmaya devam edeceğim (2)

NİĞDELİLERLE BULUŞTU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Niğde Dernekler Federasyonu üyeleriyle Gençlik Parkı’nda bulunan Necip Fazıl Kısakürek Salonu’nda bir araya geldi. Özhaseki’ye, eşi Neşe Özhaseki de eşlik etti. Programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı personeli Erhan Bıyıklı kısa bir müzik dinletisi sundu. Bıyıklı, Özhaseki için bestelediği 'Oylar sana helal olsun' adlı eserini seslendirdi.

'BU BAYRAK İNECEKSE BİZ BELEDİYE BAŞKANI OLSAK NE YAZAR'

MHP ile ittifak görüşmelerinde şehir hesabı yapmadıklarını ifade eden Özhaseki, "Ha Ahmet ha Mehmet olmuş ne olacak, yerli ve milli olsun istiyoruz. Sol olsun, sağ olsun hiç önemli değil. Düşünce tarzı değişik ve farklı da olsa ne olur Pensilvanya’dan emir almasın istiyoruz PKK’dan, Kandil’den emir alsın istemiyoruz. Yerli olsun, milli olsun yeter bizim için bu kadar. Bütün şehirlerde bu adamlar iş başına gelmesin diye şehirleri tek tek gözden geçirmeye çalıştık. Bu ülkenin bekası meselesinde bir tehdit varsa bizim yaptığımız belediye çalışmalarının bir anlamı yok ki. Bu bayrak inecekse biz belediye başkanı olsak ne yazar, olmasak ne yazar” diye konuştu.

'KARŞILARINA ÇIKAR DİYE KORKARLAR'

Projelerinin emek, bilgi ve birikim ürünü olduğuna dikkat çeken Özhaseki, "Bu projeleri bu şekilde kitaba yazıp dağıtmak kolay değil. 10-15 gündür adayım diye gezenler bunları yazamazlar, yayınlayamazlar çünkü 5 yıl sonra karşılarına çıkar diye korkarlar. Çok şükür bizim böyle bir endişemiz yok. Acil olan bölümleri birinci sırada ikinci etapta yapılması gerekenleri de ikinci sırada izah ettik. 13 yerde Millet Bahçesi hesapladık, mülkiyet dahil taramasını yaptırdık. Gelip herkesin hafta sonunda dinlenebileceği mekanlar yazdık oralara" dedi.

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