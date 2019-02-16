Özhaseki: Surda gedik açmasınlar istiyoruz (4)

'EVİNİZİ BAĞINIZI SATTIRIRLAR HİÇ DİNLEMEZLER'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Yenimahalle’deki bir restoranda, Bala ve Haymanalı vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tazminat cezasını ödemek için evini sattığı yönündeki iddialara değinen Özhaseki, "Kardeşim evini satmasına gerek yok. En kolay yol şu; bir daha yalan söylemesin, iftira etmesin ve evinde bağında otursun. Ama insanların onuruyla oynuyorsanız, yalan söylüyorsanız, evinizi bağınızı sattırırlar hiç dinlemezler. Kocaman ana muhalefetin başındasın, niye yalan söylüyorsun? Tanklar işte kapının önünde görmeye ne gerek var, davetiye mi göndereceğiz? Belli ki ihtilal yapılıyor, tank havaalanına niye gelir? Uçak niye uçar, meclis niye bombalanır? Ne yazık ki bunları da bu ülkede yaşadık" dedi.

'İNSANLARA NE SÖYLÜYORSANIZ YAPACAKSINIZ'

Ankara ile ilgili yapılacak her şeyi kitapçık haline getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın onayına sunduklarını ifade eden Özhaseki, "Burada bizim bütçemizle yapacaklarımız var, çok şükür benim bulduğum formüllerle yapacaklarım da var ama sizin desteğinizi istiyoruz. İlçelerde, merkezde eksiklerimiz var. Siz bize yardım ederseniz biz bu kitabı yayınlayacağız. Sözümüz olacak bu bizim, yoksa daha azını söyleyeceğiz. Çünkü insanlara ne söylüyorsanız yapacaksınız. Eğer yapamayacaksanız, söz vermeyin ve buraya yazmayın. Kitabımızı inceledikten sonra ‘Sonuna kadar destek vereceğim, siz merak etmeyin, devam edin’ dedi. Biz de bunları yazdık ve sizlerin huzuruna geldik. Allah izin verirse bizim bunları yapmaya gücümüz yeter" ifadelerini kullandı.

'KIZILAY MERKEZE TAKSİCİLER GİRMEYECEKMİŞ'

Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bütün taksi duraklarını yenilediğini kaydeden Özhaseki, "Burada da bazen geziyorum, birkaçı düzelmiş ama çoğunda sıkıntı var. Ankara'ya yakışmıyor. Allah’ın izniyle bütün taksi duraklarını elden geçiririz, pırıl pırıl yaparız. Siz de gelince sıcacık oturursunuz. Sonra bir de arada bir duydum hayretler içerisinde dinledim. Kızılay merkeze taksiciler girmeyecekmiş. Niye girmiyormuş? Kim girecek peki oraya? Hizmet nasıl verilecek? Dünyanın neresinde merkeze taksici girmemiş de siz Kızılay’a almayacaksınız. Allah’a kurban olayım işi bilmezseniz bu kadar zor. Dünyayı bilme, belediyeciliği bilme, şehirciliği tanıma, sonra da aklına geleni söyle. Böyle bir şey olmaz" diye konuştu.

'SU, EKMEK, OTOBÜS FİYATLARI TARİFEDİR PROJE DEĞİL'

En büyük sorununun rakibinden proje duymamak olduğunu aktaran Özhaseki, "Hala biz rakibimizle iki tane proje konuşamadık. 10 yıldır adayım diyor, bizim dağıttığımız gibi bir kitap bastırıp da, ‘Ben bunları yapacağım’ diyemedi. Geçmişte bir karşıtlık üzerinden, husumet üzerinden oy toplamış. Geçti o işler artık yok. Şimdi projeler konuşuyor. Söyle proje, yok. Geçenlerde bir televizyon sıkıştırdı, ‘Projen varsa söyle’ dediler. Benim rakibim diyor ki, ‘Ben su fiyatlarını düşürmeyi söylemiştim o bitti’ diyor. Su, ekmek, otobüs fiyatları tarifedir, proje değil. Belediye maliyet hesabı yapar, bir tarife belirler bu kadar. 20 saniyelik iş. Ne projesi yahu, su fiyatlarından proje mi olur? Ne yapacağını bir söyle. Ne yazık ki duyamadık. Hayırlısı olsun, bu seçimler de böyle gidecek demek ki. Allah mahcup etmesin, hayırlısıysa beni getirsin, hizmet edelim. Değilse ne yapalım hayırlı olana nasip etsin" dedi.