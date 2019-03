Özhaseki: Her mahalleye 'Mahalle Konakları' yapacağız

Özgür ALTIN/ANKARA, () - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, projelerinin önemli kısmının kadınlara ve çocuklara yönelik olduğunu, her mahalleye 'Mahalle Konakları' yapacaklarını söyledi. Özhaseki, "Bu konaklar, kadınlarımızın emrinde olacak. Burada kadınlar, istedikleri aktiviteyi yapabilecekler" dedi.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kadın Kolları'nca düzenlenen 'Kadınlar Şehri Konuşuyor' programına katıldı. Keçiören Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde konuşan Özhaseki, tüm kadınların 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Halk ozanı Neşet Ertaş'ın 'Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu' sözünü hatırlatan Özhaseki, "Ne kadar güzel özetliyor değil mi? O zaman bizim için her gün Kadınlar Günü; 1 gün değil, 365 gün Kadınlar Günü. Hayatı böyle yaşamak lazım, böyle görmek lazım. İnşallah insanlar bu güzel duyguları, o sevgili peygamberimizin davranışlarını taklit ederek görürler ve neticesinde de toplumumuzun ara ara rastladığımız şiddet olayları kalmaz, diye temenni ediyoruz" diye konuştu.

'KADINLAR OLDUKLARI YERE, NEZAKET GETİRİR'

Mehmet Özhaseki, projelerinin önemli kısmının kadınlara ve çocuklara ait olduğunu belirtti. Her mahalleye 'Mahalle Konakları' yapacaklarını kaydeden Özhaseki, "Bu konaklar, kadınlarımızın emrinde olacak. Burada kadınlar, istedikleri aktiviteyi yapabilecekler. Aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlarımız için kurslar düzenlemek belediyelerin işi. Kadınlarımız şu anda el emeğiyle birçok üretim yapıyorlar. Bu üretimlerin bir kooperatif kurularak pazarlanması da belediyelerin işidir. Biz, kadınlarımıza bu ortamı da sağlayacağız. Mahallerimizde belediye kreşleri ve çocuk oyun evleri açacağız. İnsanlar çocuklarını güven içinde buraya bırakabilecekler. İstihdam sağlanırken kadınlara öncelik vermek gerekiyor. Cumhurbaşkanı'mız da bu konuya çok önem veriyor. Kadınlar oldukları yere, nezaket getirir" dedi.

KADINLARA YÖNELİK İSTİHDAM PROJELERİNİ AÇIKLADI

AK Parti'li Özhaseki, belediyelerin asıl görevinin yeni kapılar açmak olduğunu dile getirerek, büyükşehir belediye başkanı seçilmesi durumunda yapacakları istihdam projelerini açıkladı. El işi ürünlerinin dünyanın her yerinde dikkat çektiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Sanayi üretimleri var, bu çok ilgi çekmiyor; ama el emeği olan ürünlerin hepsi dünyanın her yerinde çok önemseniyor ve insanlar onları almaya gayret ediyorlar. Belediye bir kooperatif kurarak, bunlar için satış stantları oluşturduğunda üretim yapan her kardeşimizin satacağı ürün orada ortaya çıkar. Resim yapan birisi bile resimlerini satmak istediğinde işte bizim o açacağımız dükkanda, stantta, mağazada bunları satabilecek. Bunları daha önce yaptık. Bizim için zor bir şey değil. Çok değişik alanlarda onlarca değişik ürün yapan kadınlarımızın bu el emeği olan, göz nuru olan işlerini satabilecekleri, pazarlayabilecekleri ev ekonomisine de katkı sağlayabilecekleri ortamları sunmak tabi ki belediyelerimizin işi, diye görüyorum."

'VATMAN ALIMI İÇİN KADINLARI DAHİL ETTİM'

Kayseri'de belediye başkanlığı yaptığı dönemde tramvayları kullanacak vatmanlar için alım yapılacağı sırada kadınları da alımlara dahil ettiğini anlatan Mehmet Özhaseki, önce tepki gördüklerini daha sonra ise tüm vatmanların kadınlardan olmasını halkın istediğini belirtti. Özhaseki, "Tramvay yaptırdım. 30 tane araç alacağız şimdi onlara vatman alacağız. Dedim ki 'En az 8- 10 tane bu araçları sürecek kızımız olmalı'. Niye kızımız olmalı? Araçta bir kızımızın gece 12'de tren sürdüğünü gören bir insan çok emniyetli gider o araçla. Bir kızımız sürüyor aracı, niye binmesin araca? Bu aynı zamanda bir şehrin güvenli olduğunu da gösterir. Sonra saygıdeğer bir ortam sunar. Hakikaten hanımların olduğu noktalara dikkat ederseniz erkekler de konuşurken dikkatli konuşurlar biraz daha. Aldık biz araçları, kızlarımızı da aldık işe. 30- 35 metrelik trenler tabi, kamyonun 2 misli uzunluğunda. Uzun bir trende kızımızı orada bir tren sürdüğünü gören herkes önce hayretle baktılar; ama sonradan öyle alıştılar ki 'Bütün trenleri hanımlar sürsün' diyorlar. Niye? Çok dikkatliler. Bizim istihdam konusunda bunu yapmamız lazım, diye düşünüyorum" diye konuştu.

