Özhaseki: Bir proje dahi şu ana kadar söyleyemediler

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara için ne yapacağını 11 ana başlıkta yazıp altına imza attıklarını belirtti. Özhaseki, "Şimdiye kadar ne demişsem, yerine getirmiş bir kardeşinizim. O yazdığımın hepsini de Allah'ın izniyle gerçekleştiririm. Soldan da bekliyoruz ki; CHP'den 'Biz de iyisini yaparız, bak şunları yapacağız' diye. Bir proje dahi şu ana kadar söyleyemediler" dedi.AK Partili Mehmet Özhaseki, yerel seçim çalışmalarını Bala ilçesinde yaptığı ziyaretlerle sürdürdü. İlçede düzenlediği mitingde halka hitap eden Özhaseki, aday olduktan sonra dersine çalıştığını söyledi. Ankara için neler yapacaklarını tek tek sıraladıklarını belirten Özhaseki, şöyle konuştu:"11 ana başlıkta nerelerde ulaşım, yeşil alan, millet bahçesi yapacağımızı yazdık. Kadınlar için ne söylüyorsak, çocuklarımız için ne proje varsa hepsini yazdık. Kitabın altına imza attık ve millete dağıttık. Bu şu demektir; 'Biz kendimize güveniyoruz. Ey rakipler siz de çıkın projeniz ne ise söyleyin, Ankara’ya ne yapacaksanız söyleyin. Bala'ya gelin ne yapacaksanız söyleyin'. Heyhat karşıdan öyle bir şey duyamadık. Karşıdan böyle bir şey yok. Daha önce sadece karşılıklı kavgayla işi götürmüşler. Şimdiye kadar ne demişsem, yerine getirmiş bir kardeşinizim. O yazdığımın hepsini de Allah’ın izniyle gerçekleştiririm, hepsini gerçekleştirmek zaten boynumun borcu. Soldan da bekliyoruz ki CHP'den 'Biz de iyisini yaparız, bak şunları yapacağız' diye. Bir proje dahi şu ana kadar söyleyemediler. Ara ara garip şeyler söylüyorlar, onlara da bakıyoruz, gülüp geçiyoruz."'O BÜTÇEDE BEREKET OLUR'Belediye bütçesinin vatandaşın parası olduğunu söyleyen Özhaseki, "Eğer o bütçede delik ve kaçak verdirmezsek, o bütçede bereket olur, sizlere hizmet olarak döner merak etmeyin, hiç endişeniz olmasın. Bakanlık, Belediye Başkanlığı dönemim de hizmetle geçti endişeniz olmasın. Bu konularda senelerce gayret eden bir kardeşinizim" diye konuştu.'ONLAR BİZİM BERABERLİĞİMİZE KURŞUN SIKIYORLAR'PKK’nın yurt dışından beslendiğini kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu:"Bir tarafta o lanet adamlardan yılmış vatandaşlarımız var, Kürt kardeşlerimiz var. 30 bine yakın kardeşimizin evi orada yıkılmıştı. 1-1,5 sene içinde tamamının evini yaptırdım, başlarına geçtim, planlarına kadar ben çizdirdim. Sonra da o mazlum kardeşlerimizi, Kürt kardeşlerimizin hepsini evlerine oturttum. Şırnak’a gittiğimde 'Öz evladımız hoş gelmiş' diye beni pankartlarla karşılıyorlar. Niye? Oradaki Kürt kardeşlerim benim hakikaten öz kardeşim. Onlar benim annem, babam. Ben onlara hizmet etmekten gurur duydum. Ama savaşım PKK ile. Ölünceye kadar devam edecek bu lanet örgütle. Onlar bizim beraberliğimize kurşun sıkıyorlar."'GÜYA BİZİ KANDIRACAKLAR'CHP'nin, İYİ Parti ile ortaklık yaptığını söylerken, arka tarafta çaktırmadan HDP ile iş tutmaya devam ettiğini savunan Özhaseki, "Eğer yiğitseniz açıkça deyin ki; 'Bunlar da bizim ortağımız.' Niye gizli gizli görüşüp de çaktırmadan yapıyorsunuz? Ayıp bir şey yoksa, niye aleni olarak ilan etmiyorsunuz? Güya bizi kandıracaklar. Eli kanlı örgütle bizi kandıracaklar. Onu millete göstermeyecekler güya. Ne yapmak istediğinizi anlıyoruz; çünkü Ankaralı hemşehrilerimiz devletinden yanalar" dedi.'VATANDAŞLARA HEDİYE DAĞITMAYA ÇALIŞIYORUZ’'Mehmet Özhaseki, mitingin ardından partisinin seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Büroda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü nedeniyle pasta kesen Özhaseki, "Onun haberi yok; ama biz onun adına pastasını kesiyoruz, Allah uzun ömürler versin" dedi.Seçim bürosunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, "'Süt veririm, çay dağıtırım' diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre" sözlerine şöyle açıklık getirdi:"Sözümün bir ucundan cımbızlanırsa, 'süt' filan denilir. Halbuki bir kere daha ifade ediyorum, kendine güvenen, işi bilen belediye başkanları, Ankara’mızı nereye taşıyacağını tek tek anlatır, kitaba yazar, altına imza atar. Bu senet, 5 sene sonra vatandaş çıkar hesap sorar. Bilmeyenler vatandaş sıkıştırdıkça 'Su parasını ucuzlatırım, size süt de dağıtırım, akşam da çay veririm, gece gelirim yastığınızı ısıtırım' diyerek komik, komik şeyler yaparlar. Ondan sonra da EYT’cilere müjde verirler. Psikolojisi bozulmuş olarak da daha sonra dindarlara falan laf atarlar, bunlar doğru şeyler değil. Elbette ki vatandaşlara hediye dağıtmaya çalışıyoruz. Bu hediyelerin içinde atkı var, ben vatandaşlara atkı dağıtıyorum, kış günüdeyiz. Birçok arkadaşım geldiler, 'Nasıl yardımcı oluruz size?' dediler. Bir grup arkadaş Rize’den geldiler, 'Nasıl yardımcı oluruz?' dediler. 'Çay yaptırın' dedik. Onlar da çay yaptırdı, onları da dağıtıyoruz. Onlar da gayet güzel şeyler."'ADAM DEĞİL ONLAR'Bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 2023-2038 mastır planında Bala nüfusunun 7 bin 502 olarak öngörüldüğünü hatırlatması üzerine konuşan AK Parti'li Özhaseki, "Ben 1/100 binlik planlara imza atan insanım Ankara’da. Bala’nın nerede olduğunu biliyorum ve bundan sonra gelişmeler açısından da Bala’da neler yapılacağı hususunu da bire bir, bilerek söylüyorum. Biraz önce anlattıklarım, benim yapacaklarım. Doğalgaz getirmekten bahsediyorsam, buna gücümüz yetiyor. Sudan, asfalttan bahsediyorsam, buna gücümüz yetiyor. Ancak daha önce Bakanlar Kurulu’nda alınmış olan kararlar neticesinde, Bakanlıklar arasında yapılacak çalışmalarla Bala’ya kazandırılacak birçok tesis var. Bunları da vaat olarak söylemiyoruz, çünkü kesinleşmedi onlar. Birileri ne mastır planı filan yaptı, onları hiç bilmiyorum, umurumda da değil. Hangi mastır plan, kim ne yazmış, 33 bin nüfuslu yerde gelip de '7 bin nüfuslu' diyerek komik, komik şeyler de yapmasınlar lütfen. Kim yapıyorsa onu, o hiç umurumuzda değil, adam değil onlar" dedi.

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