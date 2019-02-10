Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve milli takım açıklaması
Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve...
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı:...
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı'...
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...

Özhaseki: Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz (4)

KIRŞEHİRLİLERLE BİR ARAYA GELDİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mamak’ta Kırşehirliler Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi. Özhaseki, burada yapıtığı...

Özhaseki: Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz (4)

KIRŞEHİRLİLERLE BİR ARAYA GELDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mamak’ta Kırşehirliler Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi. Özhaseki, burada yapıtığı konuşmada hafif raylı sistem ANKARAY’ın Mamak’a kadar uzatılacağının müjdesini verdi. Kentsel dönüşümle ilgili Mamak’ta yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını, çözüm için projeleri bulunduğunu aktaran Özhaseki, "9 binden fazla hak sahibi vatandaş, yıllardır dışarıda mağdur. İnşallah bizim 5 sene içinde yapacağımız işlerden birisi de burada evi yıkılmış olan kardeşlerimizin evini teslim etmek olacak" dedi.
Özhseki, Millet Bahçeleri Projesi'nin Mamak'ta etkin şekilde uygulanacağını aktardığı konuşmasına "Bunları yapmaya bizim aklımız eriyor, gücümüz de yeter elhamdülillah. Sonra daralırsak gidip Cumhurbaşkanımıza varıp, 'Bize yardım edin' demeye yüzümüz var çok şükür" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328