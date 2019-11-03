Özhaseki: Algı operasyonları CHP'li belediyelerin ustalıkları oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyeleri eleştirerek, "Son dönemlerde bir şeyi daha ustaca yapmaya başladılar. O da algı operasyonları, siyasi davranış biçim değiştirerek, başka türlü bir hal üzerine devam ettiriyorlar. Ustalıkları oldu" dedi.AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 2'nci gününe AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Mahir Ünal konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve il teşkilatı üyeleri ile ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları yer aldı.CUMHUR İTTİFAKI İLE 519 İLÇEMİZ VARToplantının basına açık bölümünde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, büyükşehir belediyelerinde bazılarında iktidarda olmadıklarını ancak ilçelerinde iktidarda olduklarını söyledi. Özhaseki, "519 tane ilçemiz var, neredeyse 300'ü bize ait. Nüfusun yüzde 56'sı. Cumhur İttifakı'yla beraber baktığımız zaman nüfusun yüzde 70'i. Evet en güzel hizmetler orada olur. Vatandaşa en yakın hizmetler orada olur. Onların gönüllerinin, dualarının alınacağı ortamlar orada olur. O yüzden bizim hiç bir mazeret söylemeden yolumuza revan olmamız gerekiyor. İnşallah bunları yapanlardan oluruz diye düşünüyorum" dedi.ALGI OPERASYONU YAPIYORLARSon dönemde CHP'li belediyelerin algı operasyonu yaptığını söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:"Dışımızda iki tane daha ciddi belediyeciliği olan parti görünüyor, birisi Cumhuriyet Halk Partisi. Emin olun, onları şu üç ana tasniften başka bir yerde göremezsiniz. Gerçekten hizmet etmezler. Dün Çankaya tarafındayız, bir cami açılışına gidiyoruz yıkıntı, harabe o kadar kötü, pasaklı yerler gördük ki, emin olun içim yandı. Cumhurbaşkanımız çok güzel özetliyor, çöp, çukur, çamur bunların belediyeciliği bu kadar. Bir şey daha var bütün yolsuzlukların ana kaynağı bunların belediyelerinde. Tarihe düşülmüş, kayıt edilmiş yolsuzluklar da bunlardadır. İSKİ skandalları başta olmak üzere. Son dönemlerde bir şeyi daha ustaca yapmaya başladılar. O da algı operasyonları, siyasi davranış biçim değiştirerek, başka türlü bir hal üzerine devam ettiriyorlar. Ustalıkları oldu. Yalan birinci işleri, algı operasyonları bunların zaten ustalık alanları ve herkesin dünya tarihinde siyasilerin bildiği meşhur Hintlerin Goebbels, bunların hocaları oldu. Goebbels'in iki-üç tane teorisi var. Birisi diyor ki çok yalan söyleyeceksiniz. Hintlerin propaganda bakanı, çok yalan söyleyeceksiniz diyor. Ben CHP'nin başındaki insanın ve etrafındakilerin ne kadar yalan söylediklerine şahidim. Birebir yaşamış birisiyim. Bir şey söyleyeceğiz diyorlar ve fos çıkıyor. Hep yalan söylüyorlar."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise konuşmasını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.