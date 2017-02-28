Özel Kuvvetler Komutanlığı davası görülmeye başlandı

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci askerlerin yargılandığı dava, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakkalı'nın yerine, darbeci general Semih Terzi atanmış ve Özel Kuvvetler Komutanlığı ele geçirilmeye çalışılmıştı. Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Semih Terzi'yi vurmasıyla, darbecilerin planı bozulmuş ve karargah darbecilere teslim edilmemişti. ÖKK'da Ömer Halisdemir'in şehit edilmesinin dışında yaşananlarla ilgili 69 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanıkların kimlik tespitiyle başladı. Ardından iddianamenin özeti okunarak, sanık ifadelerine geçilecek.

Davada, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ve olaylar sırasında yaralanan Astsubay İsmail Oğur müşteki olarak yer alıyor.