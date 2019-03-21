Özel: CHP, siyasi idamların karşısında oldu

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "CHP, tüm çizgisi boyunca idam cezasına karşı tutumunu çok açık şekilde söyledi. Siyasi idamların tamamını kınadı, karşısında oldu ve idamların mağduru oldu" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Tunceli'ye geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan seçim bürosu önünde toplanan partililere seslenen Özgür Özel, partisinin, geçmişten bugüne darbelerin ve siyasi idamların mağduru olduğunu ve siyasi idamların karşısında durduğunu belirtti.

Türkiye'de ekonominin kötüye gittiğini savunan Özel, "Türkiye'de ekonomi kötüye gidiyor, bu gerçeği gizlemeye çalışıyorlar. Yüzde 45'lik enflasyonu pinpon topunu hesaba kattırıp yüzde 20 gösterip, yüzde 10.7 verdiği memura, yüzde 10.4 verdiği emekliye dönüp de ne diyecek hükümet? Diyecek bir şey kalmayınca dönüp korku siyaseti yapmaya başlıyor. Diyor ki; 'Memleketin beka sorunu var. Yani benim adayımı seçmezsen memleket karışır, memleket çöker, sen yok olursun' diyor. Tunceliler ve bütün Türkiye, bir Cumhurbaşkanı'na kulak veriyor ve karar verecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder ne demişti; 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak.'

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusundaki özgüvene bakın, bir taraftaki korkuya bakın. Biri milli mücadelenin muzaffer kahramanı, karşı taraf da evlat ve yandaş için hesap yapanlar, 31 Mart'ta kaybedersek beka sorunu olacak diyorlar. Eğer bir beka sorunu olacaksa, başta hırsız müteahhitlerin ve sizin bizim vergilerimizle gezip tozan yandaş müteahhitlerin beka sorunu var" dedi.

Özel, Akit TV muhabirinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun idam edilmesi gerektiği yönündeki sözlerine de tepki gösterdi. Adnan Menderes'in idamında CHP'lilerin sorumlu tutulmasının kabul edilemez olduğunu anlatan Özel, şöyle konuştu:

"İsmet Paşa koşturdu, Menderes'i asmasınlar, diye. Bazı utanmazlar Menderes'in idamından CHP'yi sorumlu tutacak yalanı, 17 yıldır söylüyorlar. CHP tüm çizgisi boyunca idam cezasına karşı tutumunu çok açık şekilde söyledi. Siyasi idamların tamamını kınadı, karşısında oldu ve idamların mağduru oldu. Darbeciler bizim evlatlarımızın yaşını büyüttü idam ettiler. Bizim evlatlarımız darağacına giderken 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' dediler. Bizim evlatlarımız işkence ve darağaçlarında can verdi. Tuncelili bir Alevi çocuğu sadece siyasette doğruları söylüyor diye, sarayın koltuk değneği ve patlak lastiklerine yedek lastik olmadığı için Akit TV denilen alçaklar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir darağacına bakarak, burada asacaklarını söylüyorlar. Dersim topraklarında onu bağrına basmış, 81 bir il 82 milyon millet, bu terbiyesizliğe karşı pabuç bırakmaz. Utanmadan bu durumu kınamadılar, kaç gün geçmesine karşı. Haddinizi bileceksiniz."



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