Özdağ: Saldırının sorumlusu Bahçeli'dir

GAZİANTEP Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile birlikte, Mersin’in Silifke İlçesi’nde toplantı yaptıkları salonun bir grup ülkücü olduğu bildirilen kişilerce basılmasının sorumlusunun MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli olduğunu söyleyerek "Ucunda ölüm de olsa toplantılarımıza devam edeceğiz" dedi.Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen Özdağ ve Halaçoğlu, kendilerine yönelen saldırıyla ilgili şikayetçi olacaklarını ve hukuksal işlemleri yapmaları için Mersin'de avukatlara vekâlet verdi. Düzenledikleri basın toplantısında konuşan Ümit Özdağ, "Bu yapılan saldırılardan Bahçeli sorumludur. Ucunda ölüm de olsa toplantılarımıza devam edeceğiz. Dün İçişleri Bakanı ile görüştüm ve bu konu hakkında kendisine durumu bildirdim" dedi.Ümit Özdağ, bugün de saldırı tehditleri aldıklarını belirtti basın toplantısında şunları söyledi:"Hiç bir tehdit ve baskı bizi kararlılığımızdan vazgeçirmeyecek. Bu saldırının gerçekleşmesinde yolu açan Devlet Bahçeli'nin evvelsi gün yaptığı açıklamadır. Bahçeli, 'Ülkücüler bir işi yarım bırakmazlar' diyerek Sayın Sinan Oğan'a İstanbul'da yapılan ve kürsünün devrildiği saldırıyı yarım bir saldırı olarak nitelendirmiştir. Şimdi bazıları bunu üzerine vazife çıkartmış ve İstanbul'daki saldırıyı Mersin'de, Silifke'de tamamlamak amacıyla saldırmışlardır. Ama biz konferansımızı yaptık ve yapacağız."

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