Özdağ: Saldırının sorumlusu Bahçeli'dir (3)

CEMEVİNE ZİYARET

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Mersin Cemevi'ni ziyaret etti. Cemevi Başkan Yardımcısı Aziz Özcan, İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin ve Şube Sekreteri Nuran Kılıçkaya Engin tarafından karşılanan milletvekilleri bir süre sohbet ettiler. Dernek yöneticileri Silifke'de yaşanan olaylardan dolayı çok üzüldüklerini belirterek, geçmiş olsun dileklerini sundular.

Özdağ ve Halaçoğlu daha sonra merkez Mezitli İlçesi'ne geçerek esnaf ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet ettiler.

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