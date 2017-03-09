Özdağ: Saldırıların sorumlusu Bahçeli'dir

GERGİNLİĞİN ARDINDAN KONFERAS GERÇEKLEŞTİ



Ülkücü grubun protestosu sonrasında Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Hallaçoğlu, Mersin'deki son koferansını gerçekleştirdi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenen Özdağ, Cumhurbaşkanı'nın 'Hayır' diyenlere hakaret ettiğini söyledi.



Türk milletinin bir ve bütün olduğuna inanan, üniter ve milli devleti savunan insanlara karşı, hayır diyenlere karşı, çok ağır bir kampanya sürdürüldüğünü savunan Özdağ, ''Hayır diyenler darbecilerle yan yana konulmak isteniyor, PKK'lı teröristlerle yan yana konulmak isteniyor. Bu saldırılar yapılırken, bu yalanlar atılırken Cumhurbaşkanı konuşma tarzını Adalet Bakanı ve Başbakan'dan daha da ağırlaştırıyor, biz hayır diyenlere sizlere, hepimize, toplumun yüzde 60'ına 'Çukur' diyor. Yani alçaktan daha da aşağısınız diyor. Çünkü biz parlementer demokrasi ve anayasayı savunuyoruz. İnanılır gibi değil, kabul edilebilir hiç değil. Sayın Cumhurbaşkanı, biz sizin Türkiye'yi içine düşürdüğünüz terör çukurundan çıkarmaya çalışıyoruz'' dedi.



YÜZDE 100 TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ



Karşılarına çıkan hiç bir engelin kendilerini alıkoyamayacağını belirten Özdağ, şunları söyledi:

''Mezhepler, hayat tarzları ve şimdi evet hayır diye saflaştırılmak, bölünmek istenen büyük Türk milletini tekrar bir ve büyük bir millet olduğunu hatırlaması için verilen bir mücadeledeyiz. Biz yüzde 50 değil yüzde 100 Türkiye için mücadele ediyoruz. Bizi, birbirimize düşman etmek isteseler de, ayrıştırmaya çalışmak isteseler de biz Türk milliyetçileri olarak bu tuzağa düşmemeye söz verdik. Milletimizin de düşürülmemesi için mücadele edeceğiz''.



ÖNCE VALİLERİNİZE VERDİĞİNİZ TALİMATLARI GERİ ÇEKİN



Kendilerine salon verilmesini engelleyenlerin Almanya'ya kızdığını kaydeden Kayseri Milletvekili MHP'li Yusuf Hallaçoğlu ise şöyle konuştu:

''Elimdeki bu tertemiz suyu içerim. Ama bunun içerisine afedersiniz bir damla nicaset koysanız içilir mi? O zaman biz bu anayasayı içecek miyiz, kabul edecek miyiz? İşte tüm mesele bu. Bu konuda ne Avrupa sesini çıkarıyor ne Amerika sesini çıkarıyor. Türkiye'ye Başkanlık gelecek gelmeyecek, baskılar yapılıyor yapılmıyor. Almanya'ya itiraz ediyorsun ama kendi ülkende, normalde hayır diyeceklere bir baskı uyguluyorsun, toplantılarını engellemek için salon vermiyorsun, elektriğini kesiyorsun, sonra da 'Almanya'dan demokrasi bekliyorum' diyorsun. Almanya'ya dikleniyorsun. Önce, kendi valilerine verdikleri talimatları çeksinler, salon tahsisinde engel çıkarmasınlar. Bizim için 'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de kardeşimizdir. 17'sinde kucaklaşacağız, vatandaşız. Ama gerilim yaratmak bunların işine geliyor."