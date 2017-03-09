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Özdağ: Saldırıların sorumlusu Bahçeli'dir (4)

MERSİN'DE ÖZDAĞ VE HALAÇOĞLU'NUN KONFERASINDA GERGİN ANLAR Mersin’de referandum çalışmalarına devam eden Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili MHP’li Yusuf Hallaçoğlu'nun merkez Mezitli...

Özdağ: Saldırıların sorumlusu Bahçeli'dir (4)

MERSİN'DE ÖZDAĞ VE HALAÇOĞLU'NUN KONFERASINDA GERGİN ANLAR
Mersin’de referandum çalışmalarına devam eden Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili MHP’li Yusuf Hallaçoğlu'nun merkez Mezitli İlçesi'ndeki konferasında gergin anlar yaşandı. Konferansın yapılacağı düğün salonu önünde yoğun güvenlik önlemi alan polis, yolu barikatla kapattı. İçeri girenlerin üstü aranırken, Özdağ ve Hallaçoğlu’nun salona girdiği sırada düğün salonuna doğru yürümek isteyen yaklaşık 150 kişilik ülkücü grubun ilerlemesi polis barikatı ile kesildi. Polis ile bir süre müzakere yapan grup, ‘Ümit şaşırma sabrımızı taşırma’, ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli, ‘Söz verdik lidere Mersin tek kale’ sloganları attı. Bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen ülkücü grup, Ümit Özdağ’ın yanlarına gelmesini isteyerek sürekli tekbir getirdi. Yaklaşık 20 dakika boyunca konferansın verildiği salona girmek isteyen grup, polisin müdahale edeceği yönündeki anonsunun ardından dağıldı.

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