Özdağ: Saldırıların sorumlusu Bahçeli'dir (2)

TÜM TÜRKİYE'Yİ DOLAŞACAĞIZ

Nisan ayının 16'sına kadar bütün Türkiye'yi dolaşacaklarını belirten Özdağ, şöyle devam etti: "Bu süre içerisinde yapacağımız toplantılar sırasında bize yönelik her saldırıdan, kesin ve açık dille açıklıyorum, sorumlu Devlet Bahçeli'dir. Dün akşam bir programa katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı, bunun saldırı değil demokratik bir protesto olduğunu söyleyerek suçu övmüştür. Kendisi ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Yine kendilerinin yeni siyasi müttefikleri Ak Parti milletvekilleri Burhan Kuzu twitterda suçu övmüş, Mehmet Metiner ise televizyondan bunun demokratik hak kullanımı olduğunu söyleyerek suçu övmüştür. Kendileri ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Silifke'de saldırıyı gerçekleştirenlerin kim olduğunu biliyoruz. Elimizde hem isim listeleri, hem görüntüleri var. Kendileri ile ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Cezalandırılması için dava açılmasını isteyip davanın takipçisi olacağız.''

ÖLÜM DAHİL HER ŞEYİ GÖZ ALDIK

Silifke'de bir grup tarafından yapılan baskında ağır şiddet kullanımının gerçekleştiğini ifade eden Özdağ, ölüm dahil her şeyi göza aldıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Anamur İlçe Emniyet Müdürü'ne de teşekkür ederim çünkü bunu Anamur'da da denediler ama emniyet etkili bir önlem almış. Polis Akademisi'nde yıllarca öğretim üyeliği yapmış biri olarak ve güvenlik konularında uzman bir kişi olarak söylüyorum ki, Silifke'de İlçe Emniyet Müdürünün olayların bu hale gelmesinde açık görev kusuru vardır. Türkiye'nin her yerinde bu mücadeleyi verirken, bize saldırmayı, yaralamayı, öldürmeyi düşünen herkes bilsin ki biz anayasayı, Türkiye'nin birliğini ve dirliğini korumak için bunu göze aldık. Ölüm dahil her şeyi göze aldık ve yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bunu bilin ve ona göre saldırın.''

BÜTÜN MESELE HAYIR KORKUSU

Referandumu ortaya koyanların, 'halktan milletten korkmayın' diye yola çıktıklarını ama şimdi halkın tercihini engellemek için baskı ve şiddet dahil her türlü şeyi yapmakta olduklarını kaydeden Yusuf Halaçoğlu ise şunları söyledi:

"Madem referandumdan bu kadar korkacaklar ve baskı yapacaklardı, o zaman tek maddelik referandum yapsalardı ve hayırı kaldırıp evet deselerdi. Çünkü referandumda ya evet ya hayır diyeceksiniz. Ama Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak, Başbakan ve Adalet Bakanı, dün yapılan saldırıyı görürseniz MHP Genel Başkanı dahil olmak üzere, sanki hayır demeyi engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Terörizmle işbirliği içinde olduğumuzu, FETÖ ile işbirliği halinde veya onlarla aynı düzeyde olduğumuzu söylüyor Cumhurbaşkanı. 15 Temmuz'da şehit olanlar evet diyenlermiş, hayır diyenler de 15 temmuz ile eşdeğer olan kişilermiş. Madem böyle söyleyecektiniz neden referanduma gidiyorsunuz? Bütün mesele korku ve halkın çoğunluğunun hayır diyor olması. Halkımız tek adam yönetimini kabul etmiyor.''

FOTOĞRAFLI