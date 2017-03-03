Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Osman Baydemir: Siyasetçi dilediği yerde fikrini ifade edebilmeli

Nursima KESKİN / ANKARA, () - HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın toplantısının iptal edilmesine ilişkin "Siyasetçi dilediği yerde dilediği fikrini ifade edebilmelidir. Ve fikrinden dolayı engellenmemeli,...

Osman Baydemir: Siyasetçi dilediği yerde fikrini ifade edebilmeli

Nursima KESKİN / ANKARA, () - HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın toplantısının iptal edilmesine ilişkin "Siyasetçi dilediği yerde dilediği fikrini ifade edebilmelidir. Ve fikrinden dolayı engellenmemeli, yasaklanmamalı, ötekileştirilmemelidir." dedi

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Osman Baydemir, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da Türk vatandaşlarıyla buluşma toplantısının iptal edilmesine ilişkin "Siyasetçi dilediği yerde dilediği fikrini ifade edebilmelidir. Ve fikrinden dolayı engellenmemeli, yasaklanmamalı, ötekileştirilmemelidir. Şimdi ben sorarım; bizler fikrimizi özgürce ifade edebiliyor muyuz? Özgürce ifade edebilen insanlara ne oluyor? Sayın Adalet Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı, Demirtaş, Kılıçdaroğlu, Bahçeli de dünyanın her yerinde ve bu ülkenin her karış toprağında sevenleriyle, kitlesiyle buluşabilmelidir. Siz kendi ülkenizde bunu kendi insanlarınıza vermezseniz eleştirileriniz havada kalır, kimse sizi ciddiye almaz. Açıklamalarımın empati kurmaya vesile olmasını diliyorum. Ama bunu da siyaset, referandum malzemesi olarak kullanacaklar. Bunu yapmayın. Bunun kimseye faydası olmayacaktır." diye konuştu.

"HAYIR DEMEK BİRLİKTE KAZANMAK DEMEKTİR"

Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandumda 'hayır' oyu kullanacaklara ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine "Hayır demek birlikte kazanmak demektir. 'Hayır'da buluşmak herkesin kazanması demektir. Çok açık ve net. Sayın cumhurbaşkanının, başbakanın ve muhalefetin aydınlık geleceği, hayrı 'hayır'dadır. Ötesinin geri dönüşü yoktur ama hayırda buluşursak yeni bir başlangıç yapmaya toplum fırsat sunmuş olacaktır." dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.