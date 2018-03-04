Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
Mirasçılar, milyarlık arazilerin peşinde
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Necmettin Erbakan anıldı
Necmettin Erbakan anıldı
Erzincan'da korkutan deprem
Erzincan'da korkutan deprem

Osman Baydemir'in 1 yıl 5 aylık hapis cezası bozuldu

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e, 2012 yılında, Diyarbakır Valiliği önünde meydana gelen olaylarda, görevli polislere karşı 'hakaret' suçu işlediği gerekçesiyle...

Osman Baydemir'in 1 yıl 5 aylık hapis cezası bozuldu

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e, 2012 yılında, Diyarbakır Valiliği önünde meydana gelen olaylarda, görevli polislere karşı 'hakaret' suçu işlediği gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını, hukuka aykırılıklar olabileceği gerekçesiyle bozdu.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu 2012 yılında, Diyarbakır Valiliği önündeki polislere 'hakaret' ettiği gerekçesiyle Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını çarptırıldı. Baydemir'in avukatları Reyhan Yalçındağ Baydemir ve Serdar Çelebi, kararın yasaya ve usule aykırı olduğunu belirterek, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı. Başvuruyu inceleyen 9'uncu Ceza Dairesi, kararın bozularak, yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi. 9'uncu Ceza Dairesi'nin oybirliği ile aldığı kararda, Baydemir hakkında verilen hükümde hukuka aykırılıklar olabileceği ve yeniden yargılama yapılması gerektiği kanısına ulaşıldığından, davanın yeniden görülmesi gerektiği belirtildi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314