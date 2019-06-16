Gökhan ÇELİK / İSTANBUL,() /AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kongre merkezi ve çevresi araç ve yaya girişine kapatıldı. Ortak yayının yapılacağı kongre merkezi içindeki stüdyoda ise saatler öncesinden bomba araması ve genel temizlik çalışmaları yapıldı. Kongre merkezinin bahçesine ise yayını takip edecek gazeteciler için dev ekran ve basın çadırı kuruldu. Her iki adayın da 20.00 sularında Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ne gelmesi bekleniyor. Programın yapılacağı kongre merkezi havadan da görüntülendi.
Ortak yayının yapılacağı lütfü kırdar çevresinde önlemler
Gökhan ÇELİK / İSTANBUL,() /AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde ve çevresinde...
16 Haziran 2019 Pazar 18:23
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