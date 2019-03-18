Örnek Mahallesi'nde imar projeleri hazır

İSTANBUL,() - AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem,

Örnek Mahallesi imar plan ve projelerinin hazır olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi izinlerine kadar her şey yapıldı. Sadece Büyükşehir’de askıya çıkmayı bekliyoruz" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Örnek Mahallesi sakinleri ile buluştu.

"Erdemli başkanımız geldi" tezahüratları ile karşılanan İsmail Erdem, "Size elim boş gelmedim. 10 yıldır boş oturanlar görsün. Aday olur olmaz ekibimle yaptığım bir aylık çalışma sonunda bütün Ataşehir’in imar plan ve projesini hazırladık. Örnek Mahallesi'nin 1/1000 ve 1/5000’lik imar projeleri hazır. Büyükşehir Belediyesi izinlerine kadar her şey yapıldı. Sadece Büyükşehir’de askıya çıkmayı bekliyoruz. Allah’ın izniyle 1 Nisan’dan itibaren artık gecekondu görünümlü bir mahalle değil, modern görünümü ile örnek bir mahalle olacağız. Sizlere bu müjdeyi vermek beni çok mutlu ediyor’ dedi.

MAHALLEYİ AYAKTA TUTAN KÜÇÜK ESNAFTIR

İsmail Erdem, imar müjdesinin ardından seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleri yaparak sürdürdü. Erdem esnaf ile yaptığı sohbette, “Küçük esnafımızı korumayı ihmal etmeyeceğiz. Bir mahalleyi ayakta tutan küçük esnaftır. Değerlerimize sahip çıkmalıyız. Belediye olarak her zaman küçük esnafımızın yanında olacağız. Esnafımızı biz büyüteceğiz. Biz komşularımıza, komşularımız da bize sahip çıkacak. Sizler de 31 Mart’ta Ataşehir’e sahip çıkacaksınız. Hizmete aç bir Ataşehir var. Bu açlık ve yoksunluğu tecrübemiz ve bilgimizle biz doyuracağız. Size söz veriyorum, diğerleri gibi sadece bir kesimin değil, her kesin başkanı olacağım" diye konuştu.