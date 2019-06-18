Ordu Valiliği: 'Vali bize tuzak kurdu' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır

ORDU Valiliği'nden yapılan açıklamada, Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun, Vali Seddar Yavuz’un Ordu- Giresun Havalimanı'nda VIP kriziyle ilgili kendisine tuzak kurduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun Vali Seddar Yavuz’un kendisine havalimanında tuzak kurduğu şeklinde ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, "CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, 05.06.2019 tarihinde Ordu’da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul’a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı VIP salonunu kullanmak istemeleri üzerine yaşanan olaylara; Valiliğimizce yayınlanan 06.06.2019 tarih ve 60 sayılı, 08.06.2019 tarih ve 61 sayılı basın duyuruları ile açıklık getirilmiş ve yaşanan süreç tüm detayları ile birlikte kamuoyu ile paylaşılmıştır. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun Havalimanı VIP salonuna zorla girme ve salonu işgal etme neticesi yaşanan olaylarla ilgili son günlerde çeşitli basın-yayın organlarında ve İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde gerçekleştirilen '2019 Seçim Özel' programında; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ‘Ordu Valisinin kendilerine tuzak kurduğu’ şeklinde açıklamaları olmuştur" denildi.

'KAMUOYUNUN ÖNÜNE NET BİR ŞEKİLDE KOYULMUŞTUR'

Yaşanan olayın da anlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kendisine, ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Sayın Seyit Torun'a, CHP Ordu Milletvekili Sayın Mustafa Adıgüzel'e ve CHP İl Başkanı Sayın Yusuf Furtun'a rical listesinde bulunmadıklarından dolayı uçak yolculuğu için VIP salonunu kullanamayacakları, o gün görevli olan İl Emniyet Müdür Yardımcıları G.B., Şube Müdürü H.A., Havalimanı Şube Müdür Vekili S.A. ve havalimanı güvenlik amirleri tarafından büyük bir nezaket ve üslup içerisinde, heyet havalimanına gelmeden önce ve geldiği esnada defaten ifade edilmiştir. Bu durum, o gün havalimanında görevli bulunan güvenlik amirleri ve görevlileri tarafından düzenlenen ve imza altına alınan tutanakla da sabittir. Devlet nezaketi ve terbiyesi içerisinde yapılan tüm bu ikaz ve uyarılara aldırış etmeyen ve havalimanının VIP salonuna gelerek, burada görevli bulunan polis memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonu içerisine zorla giren ve salonu işgal ederek, fiili durum yaratan Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, yakışıksız tavır, davranış, eylem ve hakaret içeren söylemleri, ulusal kanallarımızda yayınlanmak suretiyle tüm Türkiye kamuoyunun önüne net bir şekilde koyulmuştur."

'VALİ VATANDAŞA TUZAK KURAMAZ'

Gerçeği saptırarak, yapılan çirkin davranış ve söylemlere kılıf uydurulmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "Olayı örtbas etmek ve hedef saptırmak maksadıyla Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilen ‘Ordu Valisi bize tuzak kurdu’ ifadesi, gerçeği yansıtmamakta olup, devletin ve valisinin hiçbir vatandaşına tuzak kuramayacağını, kadim devlet geleneğimizde vatandaşa tuzak kurma gibi bir davranış veya eylem söz konusu olamayacağını, devletin bu tür davranışlara tevessül etmesine de ihtiyacı olamayacağı hususu; kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine saygıyla sunulur" denildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 14 kişinin Ordu- Giresun Havalimanı VIP salonuna alınmamaları üzerine çıkan tartışmada Vali Seddar Yavuz'a hakaret ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tanıkların ifadelerine başvurulmaya devam ediliyor. Televizyon ve sosyal medyada yayınlanan Ekrem İmamoğlu’nun havalimanındaki görüntülerinin elde edilmesi için de savcılık ve emniyet tarafından, ilgili basın kuruluşlarına görüntülerin temini için yazı gönderileceği belirtildi.



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