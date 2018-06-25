Ordu'da AK Parti 3, CHP 2, MHP 1 milletvekili çıkardı

ORDU'da 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti 3, CHP 2, MHP 1 milletvekili çıkardı.

Ordu'da 27'nci Dönem Milletvekilliği seçiminde 557 bin 984 seçmenin yüzde 83.6'sı sandığa gitti. Cumhur İttifakı yüzde 65.7 ile 310 bin 923 oy alıp 4 milletvekili çıkarırken, Millet ittifakı yüzde 32.4 ile 153 bin 573 oy alarak 2 milletvekili çıkardı. AK Parti'den aday olan Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu milletvekili seçildi. MHP'nin adayı olan Cemal Enginyurt da Meclis'e girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı olan, Ordu Milletvekili Seyit Torun tekrar milletvekili seçilirken, ikinci sıra adayı Mustafa Adıgüzel de milletvekili seçildi.

Şenel YEDİYILDIZ (AK Parti): 1953 yılında Ordu'nun Kabataş ilçesi Hoşkadem köyünde doğdu. İlkokulu köy okulunda bitirdikten sonra Tokat İmam Hatip Okulu'na kaydoldu ve 1973 yılında lise eğitimini tamamladı. 1975 yılında Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve doktor olarak diplomasını aldı.

İlk görev yeri olarak Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Karapınar Sağlık Ocağı'nda 1983 yılında göreve başladı, iki yıl sonra askerlik görevini yerine getirmek için Yedek Subay olarak Ağrı'da hizmet verdi. Doktorluk eğitimini tamamladığı Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, Göğüs Cerrahisi ihtisasını tamamladı ve 1990 yılında İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi'ne Uzman Doktor olarak atandı. Aynı hastanede 1996-2000 yıllarında Başhekim Yardımcılığı, 2006-2007 yıllarında ise Başhekimlik görevlerinde bulundu. Şenel Yediyıldız, İstanbul'da bulunan Ordu ili derneklerinde yönetici olarak görev aldı. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı oldu. İngilizce bilen Şenel Yediyıldız, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ergün TAŞÇI (AK Parti): 1972 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ köyünde doğan Ergün Taşçı, ilköğrenimini İslamdağ köyünde tamamladıktan sonra, orta öğrenimini Ordu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını,Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Kamu Yönetimi ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anayasa Hukuku alanında yaptı. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Temel Eğitim ve Uzmanlık eğitimi alarak Avrupa Birliği Hukuku Uzmanı unvanı aldı. Ayrıca, Başbakanlık Devlet Lisan Okulu'nda bir yıl yabancı dil eğitimi aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda avukat, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri ve Kamu İhale Kurumu'nda Müşavir, Düzenleme Dairesi ile Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'den Ordu milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi. Taşçı, evli ve 2 çocuk sahibidir.

Metin GÜNDOĞDU (AK Parti): 1 Nisan 1973'te Ordu'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ve Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. Çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 2002 yılında Büyük Birlik Partisi MKYK Üyeliği, 2007 yılında Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'den Ordu milletvekili adayı oldu ve seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Cemal ENGİNYURT (MHP): 9 Nisan 1965 yılında Ordu'nun Dedeli köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde yaptı. Henüz lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1994 yılında MHP Ordu İl Başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye Başkan adayı, 1995 seçimlerinde MHP Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı oldu. 1997 yılında MHP Ordu İl Başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1'inci sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimden Ordu milletvekili olarak, MHP'nin bu ilde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı oldu.

Seyit TORUN (CHP): 1968 yılında Ordu Ulubey’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ulubey'de, lise öğrenimini Ordu'da tamamlayarak Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni kazandı. 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde Ulubey Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlerde iki dönem üst üste Ordu Belediye Başkanlığı'na seçildi. Belediye Başkanlığı süresince Yerel Yönetimler ile ilgili Almanya ve Hollanda'da çeşitli çalışma ve incelemelerde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu, kazanamadı. 2015 Milletvekili Genel Seçimleri'nde 25'inci Dönem Ordu Milletvekili seçidi. 24 Ocak 2016 tarihi itibarıyla CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Evli ve 1 çocuk babası, İngilizce bilmektedir.

Mustafa ADIGÜZEL (CHP): 30 Ocak 1967'de Ordu'da doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları ihtisası yaptı.

1999 Marmara Depremi'nde Trakya Üniversitesi'nde oluşturduğu ekip ile insani ve tıbbi yardım çalışmalarında bulundu. Tokat'ta Pratisyen Hekim; Tekirdağ, Ordu ve Fatsa'da kamu ve özel hastanelerde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı. 2006-2008 yılları arasında Ordu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevinde bulundu. 7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP'den Ordu milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde CHP'den tekrar 2'nci sıra Ordu milletvekili adayı oldu, seçilemedi. Orta düzeyde İngilizce bilen Adıgüzel, evli ve 2 çocuk babasıdır.



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