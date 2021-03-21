Ömer Faruk Gergerlioğlu, abdestli(!) gözaltına alındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'inde (TBMM) Adalet Nöbetini sürdüren milletvekiliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sabah namazı için abdest aldıktan sora polis tarafından gözaltına alındı.

17 Mart'ta vekilliğinin düşürülmesinden sonra Meclis’te “Adalet Nöbeti”ni sürdüren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sabah saatlerinde uyuduğu odadan abdest almak için lavaboya gittiği sırada Meclis polisleri tarafından gözaltına alındı.

Gergerlioğlu’nun gözaltına alınmasının nedeninin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında olduğu belirtildi.

HDP, Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasını sosyal medyadan duyurdu. HDP, "Milletvekilimiz Gergerlioğlu, hukuksuzca gözaltına alınırken bile hakikati dillendirdi: “Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük, 90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi.” Gergerlioğlu, her yerde, her koşulda direnmeye devam edecek." denildi.