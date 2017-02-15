ÖDP Genel Bakanı Taş: Karşımızda bir 'evet' devleti var

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - ÖZGÜRLÜK ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Alper Taş, referandum süreciyle ilgili olarak, "Bir eşitsiz yarıştayız. Bu her açıdan belli. Karşımızda bir 'evet' devleti var" dedi.

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Karabük’te Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen ‘Memleket için, Cumhuriyet için hayır' paneline katıldı. Alper Taş, "Bir eşitsiz yarıştayız. Bu her açıdan belli. Karşımızda bir ‘evet’ devleti var. Biz ‘hayır’ı örgütlüyoruz. Karşımızdaki ‘evet’. Devlet örgütlenmesi olarak yukarıdan aşağıya karşımıza çıkacak. Devletin bütün olanakları seferber edilecek. Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Valisi, Kaymakamı, Milli Eğitim Müdürü, imamı, aklınıza ne gelirse devletin bütün kademeleri yukarıdan aşağıya ‘evet’i örgütleyecekler" dedi.

OHAL şartlarında referanduma gidildiğine vurgu yapan Taş, şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir yerinde ancak diktatörlüklerde bu olur. Olağanüstü hal koşullarında, darbe koşulları sonrası olağanüstü hal rejiminde referanduma gidiyoruz. Bunun zaten kendisi başlı başına bir ayıp. Bu utanılması gereken bir tablo zaten. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu referandumu kazanacağız. Kimse bize 21’inci yüzyılda 'Padişahım sen çok yaşa' dedirtemeyecek. 21’inci yüzyılda sivil diktatörlüğe asla teslim olmayacağız, kabul etmeyeceğiz. Bu bize yakışmaz. Türkiye halkının ilerici birikimi, demokrat birikimi, yurtsever birikimi, aydınlanma birikimi buna izin veremez. Gerçekten kazanacağız. Çünkü onların topluma anlatacakları hiçbir şey yok. Ne anlatıyorlar? 'Biz gidersek memleket çöker. Biz gidersek kaos olur. Biz gidersek anarşi olur. Bizi seçerseniz istikrar olur.' Bu memleket sizden önce de vardı, sizden sonra da var olacak. Ne demek ben varsam, memleket var. Bu zaten Türkiye toplumuna, bizlere hakarettir."

Taş, "15 Temmuzcular ne yaptı? Meclis'i bombaladı değil mi? Meclis'i fiziki olarak ortadan kaldırmaya çalıştılar. Pekala bu Erdoğan ile bu Bahçeli ne yapmak istiyorlar? Darbecilerin, Fetullahçıların fiziken yok etmeye çalıştıkları Meclis'i fiili olarak ortadan kaldırıyorlar. Bunun neresi darbecilerle mücadele?" diye konuştu.

CİHANER: YURTTAŞLARIN SANDIĞA GİTMESİNİ SAĞLAMALIYIZ

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ise referandumlarda katılımın geleneksel olarak düşük olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Katılımın referandumlarda düşük olması, daha önce yapılan referandumlarda ‘evet’i savunan tarafın genellikle daha başarıyla çıkmasına yol açmıştır. Onun için ne yapıp edip, katılımı genel seçimlerin üzerinde bir katılıma taşımak zorundayız. Bu bir vatandaşlık görevi. ‘Evet’ ya da ‘hayır’ diyen yurttaşların sandığa gitmesi gerekir ki gerçekten milli irade ortaya çıksın. Bu referandumla ilgili olarak 'sandığa gitmeyeceğim' diyenlerin yüzde 60’ı, 70’i sandığa giderse ‘hayır’ vereceğini söylüyor. Bunların da yüzde 60’ı, 70’i de lise ve üstü eğitime sahip yurttaşlarımız. Onların üzerinde mutlaka ve mutlaka bir caydırıcılık, bir ikna mekanizması oluşturup sandığa gitmesini sağlamamız lazım. Birileri üçkağıt yapmaya çalışıyorsa bizim de ona engel olmaya yetecek birikimimiz, cesaretimiz ve aklımız var diye düşünüyorum" dedi.

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