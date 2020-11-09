Nihayet; Berat Albayrak’ın istifası kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 27 saat sonra konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan istifasını açıklaması Ankara kulislerinde şok etkisi yarattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı da olan Berat Albayrak, dün akşam saat 19.00 civarında Instagram'dan yaptığı duyuruda “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım” ifadelerini kullanıldı.

AKP'den birçok milletvekili istifanın kabul edilmemesi yönünde taleplerini sosyal medyadan iletirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yaklaşık 27 saat sonra açıklama geldi.

Açıklama şöyle: