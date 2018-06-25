Nevşehir, ‘Cumhur İttifakı’ dedi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () - CUMHURBAŞKANLIĞI ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde sandık başına giden Nevşehirliler, Cumhur İttifakı'na 'Evet' dedi. Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Cumhur İttifakı oyların yüzde 90'ını alırken, Hacıbektaş ilçesinde ise Millet İttifakı yüzde 59'luk oy oranıyla Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı. Diğer ilçelerde de Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın üzerinde oy aldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Nevşehir’de 210 bin 901 seçmenden 189 bin162’si sandığa gitti. İl genelinde Cumhurbaşkanlığında kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 68’ini, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın en yakın rakibi olan CHP adayı Muharrem İnce oyların yüzde 21,71’ini, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise 8,49’unu aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti il genelinde oyların yüzde 53,10'unu alarak birinci parti oldu ve 2 milletvekili çıkardı. CHP oyların yüzde 30,71'ini alarak 1 milletvekili çıkardı.

ACIGÖL'DEN REKOR OY GELDİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilçelerde de Recep Tayyip Erdoğan’ın üstünlüğü gözlenirken, Hacıbektaş ilçesinde CHP adayı Muharrem İnce yüzde 59,04’lük oy oranıyla, Erdoğan’ı geride bıraktı. Bu ilçede Erdoğan’a yüzde 32,48 oy çıktı. Avanos'ta Erdoğan oyların yüzde 57,38’ini, İnce yüzde 32,05’ini, Akşener ise yüzde 8,99’unu, Derinkuyu’da Erdoğan yüzde 67,88’ini, İnce 24,87’sini, Akşener yüzde 5,54’ünü aldı. İlçe bazında Acıgöl’de Erdoğan’a rekor oy geldi. Burada oyların yüzde 89,03’ü Erdoğan’a, 5,69’u İnce’ye, yüzde 3,97’si ise Akşener’e gitti. Gülşehir’de Erdoğan oyların yüzde 70,37’sini, İnce 16,32’sini, Akşener de 12,30’unu aldı. Kozaklı’da Erdoğan’a yüzde 55,84, İnce’ye yüzde 29,88, Akşener’e de 12,81 oy çıktı. Kapadokya’nın turizm merkezlerinden Ürgüp’te de Erdoğan oyların yüzde 63,05’ini, İnce yüzde 26,04’ünü, Akşener ise yüzde 9,40’ını aldı. Nevşehir’in merkezinde de sıralama değişmedi ve Erdoğan oyların yüzde 73,61’ini, İnce yüzde 16,09, Akşener ise yüzde 8,26’sını aldı.

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE DE CUMHUR İTTİFAKI

Milletvekili seçimlerinde de Nevşehir Cumhur İttifakını tercih etti. Nevşehir merkezde milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'na yüzde 77,32 oy çıkarken bu oyların yüzde 56,06’sını AK Parti, yüzde 21,26’sını ise MHP aldı. Millet İttifakı'na merkezde yüzde 21,03 oy çıktı. Bu oyların yüzde 10,27’sini CHP, yüzde 9,30’unu İYİ Parti, yüzde 1,40’ını ise Saadet Partisi aldı. Avanos’ta Cumhur İttifakı’na yüzde 60,77, Millet İttifakı’na ise yüzde 36,57 oy çıktı. Bu ilçede AK Parti yüzde 44,47, MHP yüzde 16,30, CHP yüzde 26,27, İYİ Parti yüzde 9,30, Saadet Partisi ise yüzde 0,99 oy aldı. Derinkuyu’da Cumhur İttifakı’nın aldığı yüzde 70,91 oy oranının yüzde 52,62’si AK Parti’ye, yüzde 18,29’u ise MHP’ye gitti. Millet İttifakı ise bu ilçede yüzde 28,34 oy oranına ulaştı. CHP oyların yüzde 20,97’sini, İYİ Parti yüzde 5,80’ini, Saadet Partisi de yüzde 1,56’sını aldı. Gülşehir’de Cumhur İttifakı yüzde 73,68 oranında oy alırken, AK Parti yüzde 53,01, MHP ise yüzde 20,68 oy oranına sahip oldu. Bu ilçede Millet İttifakı ise yüzde 25,29 oy oranını aldı. CHP bu ilçede oyların 12,28’ini, İYİ Parti yüzde 12,40’ını, Saadet Partisi ise yüzde 0,61’ini alabildi. Hacıbektaş ilçesi, Millet İttifakı’nın önde olduğu tek ilçe olarak göze çarptı. Bu ilçede Cumhur İttifakı’na yüzde 34,44 oy çıkarken, Millet İttifakı yüzde 58,55 oy oranına ulaştı. Hacıbektaş’ta AK Parti yüzde 27,33, MHP yüzde 7,11 oy alırken, CHP’ye yüzde 50,42, İYİ Parti’ye yüzde 7,60, Saadet Partisi’ne de yüzde 0,52 oy çıktı. Kozaklı’da Cumhur İttifakı oyların yüzde 58,18’ini, Millet İttifakı da yüzde 40,54’ünü aldı. Bu ilçede AK Parti yüzde 47,30, MHP yüzde 10,88, CHP yüzde 29,75, İYİ Parti 10,03 ve Saadet Partisi de yüzde 0,67 oy oranına sahip oldu. Nevşehir’in bir başka turistik ilçesi Ürgüp’te ise Cumhur İttifakı oyların yüzde 66,49’unu, Millet İttifakı da yüzde 31,88’ini aldı. Bu ilçede AK Parti’ye yüzde 50,83, MHP’ye 15,66, CHP’ye 19,86, İYİ Parti yüzde 10,90, Saadet Partisi de yüzde 1,07 oranında oya sahip oldu. Cumhur İttifakı’nın Nevşehir’de rekor kırdığı ilçe Acıgöl oldu. Bu ilçede Cumhur İttifakı’na yüzde 90,09 oranında oy çıktı. Bu oyların yüzde 75,51’ini AK Parti, yüzde 14,58’ini ise MHP aldı. Millet İttifakı ise bu ilçede yüzde 9,40’lık bir oy oranına sahip olabildi. Acıgöl’de CHP yüzde 4,18, İYİ Parti yüzde 3,80 ve Saadet Partisi de yüzde 1,33 oy aldı.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Nevşehir’de AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkardı. AK Parti adaylarından Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile CHP adayı Faruk Sarıaslan milletvekili oldu ve TBMM’nin yolunu tuttu.