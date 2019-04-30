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NATO Genel Sekreteri, 6 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Soltenberg, 6- 7 Mayıs'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ziyaretle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve müttefik 29 ülkenin...

NATO Genel Sekreteri, 6 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor
NATO Genel Sekreteri Jens Soltenberg, 6- 7 Mayıs'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ziyaretle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve müttefik 29 ülkenin NATO nezdindeki daimi temsilcilerinden oluşan Kuzey Atlantik Konseyi'nin (NAC), Akdeniz Diyaloğu'nun (AD) 25'inci kuruluş yıl dönümü çerçevesinde, AD ortaklarının temsilcilerinin de katılımıyla 6-7 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu ziyaret çerçevesinde, 6 Mayıs Pazartesi günü Ankara Çankaya Köşkü'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AD ortaklarının da katılımıyla bir konsey toplantısı düzenlenmesi, sayın Bakanımızın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır" denildi.
 

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