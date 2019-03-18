Mutki Aşiretinin lideri Muhsin Bayrak'tan Binali Yıldırım’a destek

Yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti’nin lideri ve AB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, "Dünyadaki 49 ülkeden daha fazla nüfusu ile Türkiye’nin kalbi konumundaki İstanbul’u ancak tecrübeli bir siyasetçi yönetebilir. Aile üyelerimizle yaptığımız toplantıda, bu ismin Binali Yıldırım olduğuna ve desteklemeye karar verdik” dedi.

Türkiye’de 500 bini aşan nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık ailelerinden biri olan Bitlis merkezli Mutki Aşireti'nin lideri ve AB Grup Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, seçimde Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ı destekleme kararı aldıklarını söyledi.

"BİNALİ YILDIRIM'I DESTEKLEMEYE KARAR VERDİK"

Bayrak, "İstanbul Türkiye'nin kalbinin attığı bir şehir. Dolayısıyla İstanbul'un devleti yönetmiş, tecrübesi ile kenti geleceğe taşıyabilecek, ülkemiz adına süren önemli projeleri devam ettirecek, uzlaşmacı kişiliğiyle de toplumun her kesimini kucaklayabilecek ve barış ekseninde toplumsal ruhi şekillenmeyi tesis edebilecek bir başkan tarafından yönetilmesi şarttır. İşte bu nedenle, aşiretimizin büyükleri, aile üyelerimiz ve hemşehrilerimizle yaptığımız istişareler sonucunda Bayrak Ailesi ve Mutki Aşireti olarak İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Binali Yıldırım'ı destekleme kararı aldık" diye konuştu.

Dünyadaki 49 ülkeden daha fazla nüfusu ile İstanbul'un halkın tüm kesimlerinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en kalabalık metropollerinden biri olduğuna dikkat çeken AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, "Süren büyük ve önemli projelerin devamlılığı ve seçimlerle gelecek yeni yerel yönetimin hükümet ile uyumlu çalışabilmesi için Binali Yıldırım'ın bu kente başkan olması zorunluluktur" dedi.

Binali Yıldırım'ın İstanbul'un kalkınmasına ve modernleşmesine bugüne kadar büyük katkısı olduğuna dikkat çeken AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bayrak, "Binali Yıldırım, geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bürokrat, milletvekili, bakan, başbakan, TBMM Başkanlığı yapmış deneyimli ve değerli bir devlet adamıdır. Sadece AK Parti'de siyaset yapmış olmasına rağmen halkımızın tüm kesimlerinin takdir ve saygısını toplamıştır" ifadelerini kullandı.

MUHSİN BAYRAK, AB GRUP HOLDİNG VE MUTKİ AŞİRETİ HAKKINDA

Bitlis Merkezli Bayrak Ailesi mensuplarından oluşan ve yurt çapında 500 bini aşan nüfusu ile ülkemizin en kalablık aşiretlerinden biri olan Mutki Aşireti’ne ailenin 3 nesil üyesi işadamı ve AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak liderlik ediyor. Kamuoyunda Muhsin Bayrak, 'Aşiretini Kurumsallaştıran Ağa' kimliği ile tanınıyor. Ailenin sanayiden otomotive ve matbaacılığa, inşaattan, bioenerji ve kozmetiğe kadar pek çok alanda bulunan yatırımları AB Grup Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor. Muhsin Bayrak’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendiği AB Grup Holding’in Türkiye dışında Yunanistan, İtalya ve İngiltere’de ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde