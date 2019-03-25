Mustafa Pak: Biz projelerimizle konuşuluyoruz

İSTANBUL, () -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, Kızılcahamam’da vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Pak, “Biz projelerimizle konuşuluyoruz” dedi.

BTP Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı İş Adamı İhsan Çetin ve beraberindeki heyetle birlikte esnaf ziyaretleri yaptı ve seçmenlerle bir araya geldi. Ankara için hazırladıkları projeleri vatandaşla paylaşan ve destek isteyen BTP Adayı Mustafa Pak’a, Kızılcahamam halkının ilgisi yoğun oldu. Mustafa Pak, BTP olarak seçim kampanyası boyuncu hazırladıkları projelerle halkın karşısında olduklarını ve kısır çekişmelerden uzak durduklarını söyledi.

Pak, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Seçim kampanyamızı başlattığımızda hazırladığımız projelerimizi ‘100 Dev Proje’ sloganıyla birlikte kamuoyuyla paylaştık. Hepsi birbirinden önemli olan projelerimiz Ankara halkından büyük beğeni topladı. Halkımız BTP’den bahsettiği zaman ilk akla gelen açıkladığımız projeler oluyor.Daha sora gördük ki rakip adaylar da rakam vererek projeleri olduğunu söylediler. Bir gün yüzlerce projem var diyen bir aday, ertesi gün bunu 5 bin olarak ilan etti. Birileri ikaz etmiş olacak ki son günlerde yüz on bir projeye indirdi. Bu durum tabi bizi memnun ediyor. Bizim sayemizde Ankara halkı güzel gelişmeler yaşıyor.Projelerimizin temel kaynağı olan Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ın ‘Milli Ekonomi Modeli’ tezinde yeraltı termal suları ile ilgili özel bir bölüm var. Burada da anlatıldığı gibi bu kaynakla biz Kızılcahamam halkına bir kuruş yakıt gideri ödetmeyiz. Kaplıca suyunun sıcaklığı ile bütün Kızılcahamam’ı bedava ısıtacağız. Bu durum termal turizme de büyük katkı sağlayacak. Esnafın yüzü gülecek.Ormanlar içinde olan bu güzel ilçede, ormancılık geliştirilecek ve ekonomiye kazanç olarak dönecek. Belediye imkanlarını halkımızın hizmetine sunarak, tarım ve hayvancılığın gelişmesine destek vereceğiz. Kuracağımız entegre tesislerle birlikte, üretilen ürünlerin işlenmesi sağlanarak, çiftçimizin daha çok kazanması sağlanacak.”