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Mustafa Destici: 27 Mayıs demokrasi tarihi açısından kara bir gün

ANKARA, () - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 27 Mayıs'ı, "demokrasi tarihi açısından kara bir gün" olarak niteledi. Gün Sazak'ın 38 yıl önce bugün öldürüldüğünü ifade eden Destici, "Türk milliyetçilerinin ailesinin...

Mustafa Destici: 27 Mayıs demokrasi tarihi açısından kara bir gün

ANKARA, () - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 27 Mayıs'ı, "demokrasi tarihi açısından kara bir gün" olarak niteledi. Gün Sazak'ın 38 yıl önce bugün öldürüldüğünü ifade eden Destici, "Türk milliyetçilerinin ailesinin başı sağ olsun" dedi. Destici, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin ise, "Haksız idamlarla sonuçlanan bu darbeyi bir kez daha lanetliyorum" dedi. 

Ankara'da açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 27 Mayıs 1980'de Gün Sazak'ın eşiyle birlikte evine döndüğü sırada öldürülmesine değinerek,  "Bütün ülkücü camianın Türk milliyetçilerinin ailesinin başı sağ olsun diyorum. Tabii o günler Türkiye için zor günlerdi. Merhum Gün Sazak da eşiyle bir ziyaretten evine döndüğünde Marksist Leninist hain teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edildi. Allah rahmet eylesin diyelim" diye konuştu.

"HAKSIZ İDAMLARLA SONUÇLANAN BU DARBEYİ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUM" 
Mustafa Destici, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin, "Haksız idamlarla sonuçlanan bu darbeyi bir kez daha lanetliyorum. Bütün darbelere karşıyız, ancak bazı kesimler darbeler arası ayrım yapıyor. Darbe darbedir, kim tarafından yapılırsa yapılsın kime karşı yapılırsa yapılsın. İster direkt askeri müdahale, ister postmodern darbe, ister muhtıra, ister kalkışma ne olursa olsun bunların hepsine karşı olduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum ve merhum başbakanımız Adnan Menderes'i, Polatkan'ı ve Zorlu'yu da bir kere daha rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.


 

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