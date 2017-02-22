Müslüm Doğan: Ceza rahatlıkla bekletilerek dönem sonunda infazı olabilirdi

ANKARA, () - HDP'li Müslüm Doğan Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili "Rahatlıkla bu ceza bekletilerek dönem sonunda cezanın infazı söz konusu olabilirdi. " dedi.



HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Yargıtay tarafından başka HDP'li milletvekilinin dosyasının onaylanıp onaylanmadığına ilişkin soruya "O konumda ola bir milletvekilimiz şu anda yok. Figen Yüksekdağ yoldaşımızın durumuyla ilgili olarak aynı durumda olan bir milletvekili yok. Burada bir haksızlık var. Daha önce ceza almış milletvekillerinin bu ceza alma meselesi de biraz ilginç anayasada belirtilen hususlar dışında siyasi meclis kürsüsünde söyledikleri sözleri dışarıda söylemiş ve eş genel başkanımız bu şekilde cezaya çarptırılmış. Bu uygulama haksız ve hukuksuz. Meclis tarihine kara leke olarak geçecektir. Rahatlıkla bu ceza bekletilerek dönem sonunda cezanın infazı söz konusu olabilirdi. " diye yanıt verdi.