Müsavat Dervişoğlu: İYİ Parti'den sonra CHP İzmir'de fabrika ayarlarına döner

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in seçim kampanyasına destek için banka hesabına para yatırdı. Dervişoğlu, bankaya gitmeden öncesinde düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de birinci parti çıkmalarının kimse için sürpriz olmaması gerektiğini belirterek, "Ak Parti 2002'de yüzde 18 oy almıştı. Yüzde 18'in üzerine koymak için İzmir'e ne yapmıştır? Ak Parti 24 Haziran'da yüzde 18 alırsa öpsün başına koysun. CHP yüzde 29 oy almış. İYİ Parti kurulduktan sonra CHP'nin de fabrika ayarlarına döneceğini ve yüzde 30 bandında oturacağını düşünüyorum. Diğer partiler de yüzde 52'yi paylaşacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 1'inci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in 10 Haziran Pazar günü kentte yapacağı ziyaretler hakkında bilgi verdi. Dervişoğlu, Akşener'in Bergama ve Tire'de halkla buluştuktan sonra Kadir Gecesi'ne denk gelen günde ilk kez Gündoğru Meydanı'nda halk iftarı yapacaklarını anlattı. Dervişoğlu, 24 Haziran seçimlerine yönelik değerlendirmelerde de bulunduğu toplantıda, "Her ilçede bir İYİ Parti milletvekili adayı sahada çalışıyor. Aldığımız işaretler fevkalade iyi. Halkın, İYİ Parti'ye gösterdiği teveccühten son derece memnunuz. Görünen o ki İzmir halkı İYİ Parti'yi bağrına basmıştır. Türkiye'de değişimin öncülüğünü yine İzmirliler yapmış olacak. Bunlar sıradan beklentiyi yansıtmıyor. Türkiye'nin İzmir'den beklentisini yansıtıyor. İzmir öncülük edecektir" dedi.

Rakiplerinin devlet yardımı aldığını ancak kendilerinin partililerin yardımlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Dervişoğlu, İzmirlilerden bu konuda destek istedi.

'İZMİR MİTİNGİ İKİNCİ TURA KALINCA GERÇEKLEŞECEK'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Dervişoğlu, partisinin İzmir'de miting yapıp yapmayacağı yönündeki soruya şöyle cevap verdi:

"Biz de bunu arzuluyoruz. Ancak Genel Başkanımız Akşener, 22 Haziran'da üç gün süreyle İstanbul'da bulunacak. Takvimde elverişli bir boşluk olursa büyük İzmir mitingini kampanyanın son günlerine doğru düşünüyoruz. Asıl düşündüğümüz İzmir mitingi ikinci tura kalınca gerçekleşecek. İzmir'e yakışan da bir miting olur. Biz bu ceberut iktidardan kurtulmak istiyoruz. İkinci tura Tayyip Erdoğan'ı yenecek bir rakiple çıkmak istiyoruz. İzmir halkına çağrımdır. İkinci turda Tayyip Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler. Türkiye'yi yeni bir maceraya sürüklenmekten kurtarsınlar. İzmir bugüne kadar her türlü faydalı değişimin öncülüğünü yapan bir kenttir. Şimdi de buna hazır olduğunu görüyorum."

Ak Parti ile CHP'nin 2002 Kasım ayındaki genel seçimlerde İzmir'de aldıkları oy oranlarını hatırlatan Müsavat Dervişoğlu, "Adalet ve Kalkınma Partisi o dönem İzmir'de yüzde 18 oy aldı. Yüzde 18'in üzerine koymak için İzmir'e ne yapmıştır? Ak Parti 24 Haziran'da 2002 yılındaki oy bandına geri dönecektir. Bugün de şayet yüzde 18 alırsa öpsün başına koysun. Bu siyasi tablo, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3'üncü sıradaki adayının seçilemeyeceğini gösteriyor. Binali Yıldırım İzmir'e önem göstersin yoksa adayı kazanamıyor. Gelsin biraz çalışsın. Yine CHP yüzde 29 oy almış. Daha sonra 'yaşamımıza müdahale gelir' diyerek merkez sağ seçmen CHP'den yana oy kullanmış. İYİ Parti kurulduktan sonra CHP'nin de fabrika ayarlarına döneceğini ve yüzde 30 bandında oturacağını düşünüyorum. Diğer partiler de yüzde 52'yi paylaşacak" dedi.

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin İzmir'de birinci parti çıkmasının da kimse için sürpriz olmaması gerektiğini söyledi.



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